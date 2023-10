Played at CC of New Canaan, par 34

New Canaan: Patrick Saxe 37, Brooks Thompson 37, Will Morawa 39, Bauer Gammill 40, Andrew Brandt 40, Johnny Konidaris 40.

Trumbull: Mark Lumpinski 39, Drew Kelly 41, Yuvraj Kapoor 42, Aryan Gautam 42, Miles Tabor 42, Brodie Satin 46.