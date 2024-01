Wrestling – Fairfield Ludlowe 45, New Canaan 33

106: John Baluyut (New Canaan) F Adam Richer, 1:43; 113: Stone Milligan (New Canaan) F Aidan Itty, 2:54; 126: Elijah Kelly (Fairfield Ludlowe) won by forfeit; 120: Ellis Frey (New Canaan) F Micah Kelly, 1:38; 132: Parker Ivezaj (New Canaan) DEC Christian Latimer, 4-3; 138: Michael Gabriel (New Canaan) F Max Saunders, 1:20; 144: Teddy Goetz (New Canaan) F Abdelhamid Khannouchi, 2:40; 150: Dylan Sherman (Fairfield Ludlowe) MD Finn Mocco, 11-1; 157: Jeffrey Hutzelmann (Fairfield Ludlowe) F Lachlan Ivaneza, 0:38; 165: Donell Young (Fairfield Ludlowe) F Grant Harvey, 0:32; 175: Alec Mertz (Fairfield Ludlowe) F Thomas Tchakarov, 3:02; 190: Blake Pattison (Fairfield Ludlowe) won by forfeit; 215: Jason Lambert (Fairfield Ludlowe) won by forfeit; 285: Sebastian Guzman (Fairfield Ludlowe) F Kian Ragaza, 1:22