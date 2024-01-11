Wrestling – Ridgefield 61, Darien 18

106: Carter Lanzilli (R) won by forfeit
113: Brodie Block (R) won by forfeit
120: Dylan Meyers (R) MD Nathaniel Smith, 14-4
126: Dominic Barrella (R) F Harrison Williams, 1:42
132: John Carrozza (R) F Logan Ingulli, 1:17
138: Leo Moore (R) MD Ryan Lombardy, 12-2
144: Lorenzo Lanzilli (R) TF Omar De Jesus, 20-4
150: Luciano Tumminello (R) F Flynn Sullivan, 3:29
157: Harrison Lovett (R) F Liam Lyons, 0:51
165: Victor Petkov (R) F Theodore Williams, 3:02
175: Marcello Tumminello (R) F William Wychulis, 0:47
190: Drew Park (D) F Samuel Porretta, 0:43
215: Collin Ingulli (D) won by forfeit
285: Brady Harwick (D) won by forfeit