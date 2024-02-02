Girls Basketball – New Canaan 41, Darien 21

Darien 6-2-9-4 21
New Canaan 14-8-10-9 41
Darien: Elise Hole 3 0-2 6, Vivian Scott 2 1-4 5, Mackenzie Nolan 1 0-0 3, Ava Welch 1 0-0 2, Tess Hageney 0 2-2 2, Faye Bepler 0 2-4 2, Lauren Valji 0 1-4 1. Totals 7 6-16 21
New Canaan: Claire Ognibene 7 2-2 16, Ceci Patterson 3 3-6 10, Tia Kivikko 3 1-2 8, Sarah Marshall 1 0-0 2, Kallie Patterson 1 0-0 2, Allie Cicia 0 2-2 2, Fiona Mueller 0 1-2 1, Grace Driscoll 0 0-0 0, Lilah Donaldson 0 0-0 0, Eliza Lorenz 0 0-0 0, Katie Funk 0 0-0 0. Totals 15 9-14 41
3-pointers: D – Nolan; NC – Kivikko, C. Patterson