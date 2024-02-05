Girls Basketball – New Canaan 48, Harding 19

Harding 7-1-4-7 19
New Canaan 18-16-10-4 48
Harding: Kaniyah Brown 3 1-2 7, Katelyn Rodriguez 0 3-4 3, Yafreicy Meran 3 0-0 7, Angelinna Flores 1 0-0 2, Elizabeth Guzman 0 0-0 0, Alayah Kemp 0 0-0 0, Rianna Robles 0 0-0 0. Totals 7 4-6 19
New Canaan: Tia Kivikko 6 0-0 14, Fiona Mueller 4 2-3 10, Claire Ognibene 5 0-0 10, Kallie Patterson 2 0-0 4, Ceci Patterson 1 0-0 2, Allie Cicia 1 0-0 2, Lauren Livesay 1 0-0 2, Katie Funk 1 0-0 2, Sarah Marshall 0 2-2 2, Grace Driscoll 0 0-0 0, Lilah Donaldson 0 0-0 0, Eliza Lorenz 0 0-0 0. Totals 21 4-5 48
3-pointers: H – Meran; NC – Kivikko 2