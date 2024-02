Girls Basketball – St. Joseph 48, Brien McMahon 29

McMahon 8 9 7 5 – 29

St Joseph 14 9 12 13 – 48

Brien McMahon: Jada Hernandez 0 2-2 2, Sahni Kinlock 1 1-2 3, Gretchen Klein 0 0-0 0, Amirah Thellot 2 1-2 5, Alexa Smith 3 1-2 7, Jessica Sanchez 4 1-1 9, Madison Cebrian 1 0-0 3. Totals 11 6-9 29

St Joseph: Hannah Wells 0 0-0 0, Sarah Donegan 1 0-0 2, Jackie Davidson 0 0-0 0, Reese Vartelas 0 0-0 0, Gigi Gracia 4 0-0 11, Francesca Pagano 0 0-0 0, Grace Montelli 4 4-4 12, Lily Kugit 1 0-0 2, Lily Recupero 1 0-0 2, Erin Donegan 4 0-0 8, Abby Savoie 0 0-0 0, Erin Lovett 3 0-0 6, Maggie Wetmore 2 0-0 5, Mila Harmon 0 0-0 0. Totals 20 4-4 48

3-pointers: BM – Madison Cebrian; SJ – Gigi Gracia 3, Maggie Wetmore

Highlights: SJ – Erin Donegan had 9 rebounds, 2 assists, 2 steals; Abby Savoie had 7 rebounds 3 steals, 4 assists; Grace Montelli had 3 assists, 5 steals; Maggie Wetmore had 9 rebounds, 4 assists, 4 steals