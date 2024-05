FCIAC girls golf individual tournament results: Ridgefield’s Arabella Lopez is medalist

Played at CC of New Canaan Par 34-36 70

Arabella Lopez, Ridgefield 34-38 72 – Medalist

Chloe Cui, New Canaan 40-35 75

Allison Bauer, Greenwich 38-40 78

Erica Laurentino, Trumbull 39-40 79

Lauren Livesay, New Canaan 36-44 80

Faith Hobbs, New Canaan 38-42 80

Grace Codd, Trumbull 43-39 82

Maxie Mirin, New Canaan 43-42 85

Saanvi Kakarlapudi, Wilton 40-45 85

Caroline McShea, Greenwich 39-47 86

Paige McKenna, Warde 45-41 86

Carielle D’Elisa, New Canaan 44-44 88

Amanda Vigano, New Canaan 40-51 91

Nicolette Hall, Trumbull 44-48 92

Shannon Dillon, Darien 48-44 92

Maris Branyan, Trumbull 46-48 94

Eileen Bossio, St Joseph 46-49 95

Maya Louis, Trumbull 49-49 98

Ellery Talbot, Greenwich 48-50 98

Emma Shonfeld, Danbury 54-52 106

Charlotte Teel, Ludlowe 52-57 109