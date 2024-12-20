Boys Basketball – Wilton 58, Newtown 44

Wilton 12 15 17 14 – 58
Newtown 12 9 9 17 – 44
Wilton: Danny McCauley 4 0-2 8, Charlie Roy 2 0-1 5, Ryan Luchetta 7 6-10 22, Matt Weiss 3 4-4 10, Henry Soojian 0 0-0 0, Grady Kaliski 0 0-0 0, Curtis Jackson 0 0-0 0, max Totten 3 0-2 6, Jimmy Dineen 2 0-0 5, Gavin Toohill 1 0-0 2, Dylan Gallo 0 0-0 0, Laszlo Miller 0 0-0 0, Luke Ginsburg 0 0-0 0. Totals 22 10-19 58
Newtown: Asher Williams 2 0-1 5, Aidan Walker 3 4-4 10, Luke Stewart 0 0-0 0, Drew Bradley 7 7-10 21, Jack Glassman 0 0-0 0, Teddy Moxham 0 0-2 0, Marcus Gerace 1 0-0 3, Quinn Valez 2 2-2 6. Totals 16 13-18 44
3-pointers: W – Luchetta 2, Roy, Dineen; N – Mavios, James