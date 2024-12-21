Girls Basketball – Trumbull 39, EO Smith 18

Trumbull 6 19 7 7 – 39
EO Smith 2 4 5 7 – 18
Trumbull: Carley Johnston: 4 0-0 8; Brynn Wadhams: 0 0-0 0; Riley Barrett: 0 0-0 0; Kylie Manuel: 1 1-3 3; Lily Seltenreich: 2 2-2 6; Grace Seltenreich: 1 0-0 2; Emma Fahy: 0 0-0 0; Callie McGillicuddy: 2 1-2 5; Carly Vitola: 1 0-0 2; Kailey Hall: 2 0-0 5; Abby Gruttadauria: 1 0-0 2; Michaela Diamond: 3 0-0 6; Kelly Lungi: 0 0-0 0. Totals: 17 4-7 39
EO Smith: Jeyla Hoang: 0 0-0 0; Ellen Wold: 1 0-0 2; Makayla Piaseczny: 0 2-2 2; Brynn Cartier: 0 0-0 0; Charlotte Christenson: 0 0-0 0; Jaela Hanley: 3 1-4 9; Addi Dingler: 0 0-0 0; Ella Clark: 1 3-3 5; Aissa Hopson: 0 0-0 0. Totals: 6 6-9 18
3-pointers: T – Kailey Hall 1