Boys Basketball – St. John the Baptist (NY) 63, Wilton 60

Wilton 11 15 17 17 – 60
STJB 15 17 15 16 -63
Wilton: Charlie Roy 1 1-2 3, Ryan Luchetta 7 10-11 24, max Totten 0 0-0 0, Liam Mckiernan 4 0-0 10, Matt Weiss 1 4-4 6, Curtis Jackson 0 0-0 0, Grady Kaliski 0 0-0 0, Danny McCauley 6 1-2 15, Jimmy Dineen 0 0-0 0, Gavin Toohill 0 0–0 0, Dylan Gallo 0 0-0 0, Laszlo Miller 1 0-0 2, Luke Ginsburg 0 0-0 0, Casey Meyer 0 0-0 0, Henry Soojian 0 0-0 0. Totals 20 16-19 60
STJB: Erkins 1 2-2 5, Daley 5 0-0 15, Williams 9 5-6 25, Miller 3 2-2 8, Gales 3 1-2 7, Saddler 1 0-0 3, Scoft 0 0-0 0, Melendez 0 0-0 0. Totals 22 10-12 63
3-pointers: Wilton: Mckiernan 2, McCauley 2; STJB: Daley 5, Williams 2, Erkins, Saddler