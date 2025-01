FCIAC Scoreboard for week of Jan. 6-11

Includes scores that have been submitted as of Wednesday, Jan. 8

Boys Basketball

Tuesday, Jan. 7

Stamford 70, Bridgeport Central 46

Fairfield Ludlowe 56, Danbury 49

Fairfield Warde 71, Trumbull 53

New Canaan 40, Norwalk 30

Staples 74, Brien McMahon 50

Ridgefield 58, Westhill 57

Wilton 76, Darien 65

Wednesday, Jan. 8

New Canaan 51, Bassick 22

Greenwich 70, St. Joseph 63

Girls Basketball

Tuesday, Jan. 7

Wilton 56, Darien 40

Staples 63, Brien McMahon 42

Ridgefield 46, Westhill 12

New Canaan 62, Norwalk 12

Fairfield Ludlowe 69, Danbury 53

Greenwich 50, St. Joseph 45 (OT)

Stamford 63, Bridgeport Central 14

Fairfield Warde 35, Trumbull 34

Boys Ice Hockey

Monday, Jan. 6

St. Joseph 7, Fairfield co-op 0

Wednesday, Jan. 8

Xavier 8, Fairfield co-op 3

Darien 2, Fairfield Prep 1

Greenwich 5, Notre Dame Prep 1

West Haven/Oxford/Seymour/Shelton 5, Westhill/Stamford 2

Staples/Norwalk/McMahon 7, Trumbull 4

New Canaan 2, Ridgefield 0

Girls Ice Hockey

Monday, Jan. 6

Darien 4, Trumbull/St. Joseph 0

Tuesday, Jan. 7

Greenwich 2, Guilford 0

Wednesday, Jan. 8

Mamaroneck (NY) 1, Stamford/Westhill/Staples 0

New Canaan 3, Hamden 2 (OT)

Fairfield co-op 4, Woodstock Academy 2