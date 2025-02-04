Girls Basketball – Trumbull 60, Norwalk 21

Trumbull 18 21 9 12 – 60
Norwalk 0 4 6 11 – 21
Trumbull: Carley Johnston: 1 3-4 5; Payton Pabst: 3 1-2 9; Brynn Wadhams: 2 0-0 4; Kylie Manuel: 1 0-0 2; Grace Seltenreich: 2 0-0 4; Lily Seltenreich: 2 0-0 5; Emma Fahy: 1 0-0 2; Callie McGillicuddy: 1 2-2 4; Carly Vitola: 0 1-2 1; Kailey Hall: 3 0-0 6; Abby Gruttadauria: 3 0-0 7; Michaela Diamond: 2 0-0 5; Kelly Lungi: 2 2-2 6. Totals: 23 9-12 60
Norwalk: Riley Manning: 5 0-0 10; Kass Langrin: 2 0-0 4; Camilla Landono: 2 0-0 4; Alana Goethe: 0 0-0 0; Tori Johnson: 0 0-0 0; Inari Robinson: 1 0-0 3; Alyssa Joseph: 0 0-0 0. Totals: 10 0-0 21
3-pointers: T – Payton Pabst 2; Lily Seltenreich 1; Abby Gruttadauria 1; Michaela Diamond 1; N – Inari Robinson 1