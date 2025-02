Fairfield Warde claims third straight FCIAC Wrestling Championship

The Fairfield Warde Mustangs captured their third straight FCIAC wrestling championship in dominating fashion this weekend in New Canaan.

Warde had eight individual champions and scored 281.5 points, winning the title by nearly 90. Fourteen Mustangs reached the podium, finishing in the top six of their weight classes.

Danbury was runner-up with 193.5 points. The Hatters had two individual champs and 10 wrestlers on the podium.

Trumbull, Ridgefield, Staples, New Canaan and Norwalk each had one individual champion.

2025 FCIAC Wrestling Championships

Team scores: 1 Warde 281.5, 2 Danbury 193.5, 3 Trumbull 191, 4 Ridgefield 162.5, 5 Staples 110.5, 6 Ludlowe 100, 7 New Canaan 92.5, 8 Wilton 78.5, 9 (tie) Norwalk and St. Joseph 59.5, 11 Stamford 58.5, 12 Westhill 52, 13 Greenwich 36, 14 Brien McMahon 30.5, 15 Darien 4.

Championship finals

99 Victor De Farias (Fairfield Warde) DEC Isha Khanna (Westhill), 11-10

106 Cole Desiano (Ridgefield) MD Christian Bernal Mendoza (Fairfield Warde), 10-0

113 Jude Grammatico (Fairfield Warde) DEC Carter Lanzilli (Ridgefield), 5-2

120 Seamus Brannigan (Staples) DEC Dylan Meyers (Ridgefield), 7-2

126 Ibrahim Kadri (Trumbull) TF Elijah Kelly (Fairfield Ludlowe), 15-0 2:51

132 Cristian Pote (Danbury) DEC John Carrozza (Ridgefield), 6-5

138 Victor Velez (Danbury) F Gabriel Rojas (Trumbull), 3:27

144 Owen Sheiman (Fairfield Warde) DEC Leo Moore (Ridgefield), 9-5

150 Dominick Spadaro (Fairfield Warde) TF Teddy Goetz (New Canaan), 16-1 1:47

157 Louis Soracco (Fairfield Warde) DEC Damian Rousseau (Staples), 8-1

165 Dylan O’Brian (Fairfield Warde) DEC Harrison Muller (Danbury), 7-6 UTB

175 Dylan Mastroianni (New Canaan) F Eric Coons (Danbury), 5:30

190 Cole Grenier (Fairfield Warde) F Andrew Sakey (Fairfield Ludlowe), 1:34

215 Isiah Dominguez (Norwalk) MD Justin Barker (Danbury), 10-2

285 Anthony Albanese (Fairfield Warde) F Sebastian Guzman (Fairfield Ludlowe), 2:41

Consolation final (3rd/4th place)

99 Victoria Freitas (Trumbull) M FOR Ashen Dev Harper (Stamford)

106 Oscar Rodriquez (Trumbull) F Robert Barry (Danbury), 3:00

113 Gavin Donaldson (Staples) F Ricky Phommarath (Norwalk), 3:23

120 Andres Bernal Mendoza (Fairfield Warde) F Anthony Valenzuela (Danbury), 4:07

126 Jase Stanzione (Danbury) DEC Bryce Faranda (Westhill), 7-4

132 Ryan Laing (Norwalk) TF Leonardo Vives (Trumbull), 17-1 4:21

138 Robert Kammerman (St Joseph) DEC Christopher Smith (Westhill), 7-5

144 Avner Wilson-Spiro (Wilton) DEC Aiden Lucero (Stamford), 6-4

150 Shane Ryan (Trumbull) TF John Maroney (St Joseph), 19-3 5:00

157 Emrick Henry (Danbury) DEC Jaret Zielinski (Trumbull), 4-2

165 Julian Rousseau (Staples) DEC Samuel Gubolin (Trumbull), 8-7

175 Marcello Tumminello (Ridgefield) F Jeffrey Hutzelmann (Fairfield Ludlowe), 0:51

190 Jessiah Jones (Staples) F Alan Osta (Wilton), 1:23

215 Liam Finneran (Fairfield Warde) F August Furman (Wilton), 0:48

285 Colin Falla (Greenwich) F Alex Kingan (Trumbull), 2:46

5th/6th place

106 Colin Faranda (Westhill) F Saunder Anastasia (Wilton), 1:29

113 John Baluyut (New Canaan) MD Dylan Tejada (Danbury), 20-12

120 Isaac Yap (Stamford) MD Mark Zolotarevsky (Greenwich), 19-5

126 Boone Henry (Fairfield Warde) F Trevien GoldmanĀ (Wilton), 0:56

132 Paul Soracco (Fairfield Warde) F Joshua GinsburgĀ (Staples), 0:46

138 Christian Latimer (Fairfield Ludlowe) M FOR Midgerson Gelin (Stamford)

144 Bisher Hiba (Trumbull) MD Parker Ivezaj (New Canaan), 16-2

150 Amer Basic (Stamford) M FOR Luciano Tumminello (Ridgefield)

157 Michael Maroney (St Joseph) M FOR Evan Christianson (Wilton)

165 Lucas Locatelli (Ridgefield) DEC Finn Mocco (New Canaan), 7-4 SV

175 Brayden Levin (Fairfield Warde) DEC Charlie Pavia (Brien McMahon), 9-7

190 Justin Asare (Trumbull) M FOR Jake Virgulak (Brien McMahon)

215 Dean Lulani (Stamford) DEC Benedetto Graziosi (Greenwich), 17-10

285 Lucas Kellogg (St Joseph) NC Maynor Lima (Brien McMahon)