Darien 9 7 4 3 – 21

Trumbull 0 0 1 0 – 1

Darien Scoring: Ben Bilodeau 4g, 3a; Ryan Thurlow 4g, 2a; Declan Pettit 2g, 2a;

Henry Jeffers 2g; Jack Pavolonis 2g, 1a; Chase Lane 1g, 1a; Nathan Kalvaitis 1g, 1a; Wes Scallen 1g; Rowan Levin 1g; Daniel Jeffers 1g; Levi Perkins 1g; Will Massey 1g; Jack Marisca 1a; Ryan McGahren 1a

Dillon Weibel led Darien, winning 13 of 17 faceoffs

George Persinger, Blake Wilson and Jack Bryer split the goaltending duties with 3 saves.