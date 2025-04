Boys Lacrosse – Darien 11, Wilton 7

Darien 1 4 3 3 – 11

Wilton 1 1 1 4 – 7

Darien Scoring: Wes Scallen 4g; Ryan Thurlow 2g, 2a; Ben Bilodeau 2g; Max McBride 1g, 1a; Connor McNamara 1g, 1a; Jack Pavolonis 1g, 1a; Mark McNamara 1a

Wilton Scoring: Connor McAndrews 2g, 1a; Charlie Calabrese 1g, 1a; Jake Padulla 1g; Joey Hagerty 1g; Cael Dexter 1g; Liam Smith 1g;

Saves: D – George Persinger 9; W – Trevor Galligan 8

Faceoffs Won: Darien 16/22 led by Gus Cherenek and Dillon Weibel with great wing play from Jack Marisca; Wilton 6/22 led by Connor Bucchio