Played at CC of New Canaan, Par 34

NC: Chloe Cui 36, Maxie Mirin 38, Lauren Livesay 39, Carielle D’Elisa 42, Lily Mohr 45, Adelaide Tuff 50

D: Shannon Dillon 40, Payson England 50, Sofia Coppola 51, Carley Miller 54, Molly Zenga 58