2025 FCIAC Boys and Girls Outdoor Track and Field Championship Results: Greenwich wins team titles

FCIAC Boys Track and Field Championships

Team Scores

1 Greenwich 140, 2 Danbury 127, 3 Ridgefield 118, 4 Trumbull 55, 5 Ludlowe 39, 6 Staples 34, 7 Norwalk 29, 8 Bridgeport Central 27, T9 Warde and New Canaan 24, 11 Brien McMahon 20, 12 Wilton 16, T13 Darien and Westhill 14, 15 St. Joseph 132, 16 Stamford 8

4×100

1 Greenwich (Caleb You, Daniel Silver, Jack Hannafin, William Tulloch) 42.96; 2 Danbury 43.64; 3 Trumbull 43.67; 4 Norwalk 43.74; 5 Ridgefield 43.76; 6 Ludlowe 44.15

4×400

1 Greenwich (Daniel Ciccarelli, Ryan Newcomb, Jack Hannafin, Cameron Williams) 3:28.13; 2 Danbury 3:29.18; 3 Ludlowe 3:31.47; 4 McMahon 3:32.22; 5 Darien 3:32.88; 6 Staples 3:33.97

4×800

1 Greenwich (Benjamin Hayes, William Monaco, Chase Nizieski, Benjamin Webster) 8:17.42; 2 Brien McMahon 8:20.17; 3 Danbury 8:25.46; 4 Staples 8:27.15; 5 Norwalk 8:31.83; 6 Ridgefield 8:41.01

110 hurdles

1 Rysaiah Saunders (Danbury) 14.55; 2 Owen Brum (Ludlowe) 14.63; 3 Christopher Pierre (Greenwich) 15.43; 4 Thomas Donovan (Greenwich) 15.70; 5 Titus Graham (Central) 15.83; 6 Nathaniel Hordon (Staples) 15.85

300 hurdles

1 Owen Brum (Ludlowe) 39.66; 2 Rysaiah Saunders (Danbury) 39.87; 3 Nathaniel Hordon (Staples) 40.82; 4 Timothy Smith (Greenwich) 41.23; 5 Thomas Donovan (Greenwich) 41.77; 6 Ja’Karri Green (Danbury) 42.04

100

1 Machai Henry (Danbury) 10.84; 2 Kieran Boyle (Ridgefield) 10.86; Daniel Silver (Greenwich) 10.96; 4 Mario Heron (Stamford) 10.98; 5 Caleb You (Greenwich) 11.13; 6 Miguel Lamour (Trumbull) 11.22

200

1 Kieran Boyle (Ridgefield) 22.17; 2 Tobeas Kelly (Danbury) 22.34; 3 Machai Henry (Danbury) 22.37; 4 Daniel Silver (Greenwich) 22.50; 5 Miguel Lamour (Trumbull) 22.82; 6 Caleb You (Greenwich) 22.85

400

1 Cameron Williams (Greenwich) 49.31; 2 Timothy Keane (Trumbull) 49,81; 3 William Tulloch (Greenwich) 49.85; 4 Justin Steele (Trumbull) 50.72; 5 Alexander Hannon (Danbury) 50.89; 6 Spencer Paine (New Canaan) 51.14

800

1 Charles Lovett (Ridgefield) 1:55.79; 2 Ryan Newcomb (Greenwich) 1:56.43; 3 Kyle Jeffers (Danbury) 1:56.84; 4 Aidan Nelson (Ridgefield) 1:56.88; 5 Ryan Boulanger (New Canaan) 1:58.82; 6 Quinn Kilkenny (New Canaan) 1:58.82

1600

1 Charles Lovett (Ridgefield) 4:20.67; 2 Magnus Manley (Ridgefield) 4:21.97; 3 Trevor Fuller (Ridgefield) 4:22.32; 4 Aidan Nelson (Ridgefield) 4:22.65; 5 Ryan Boulanger (New Canaan) 4:23.18; 6 Morgan Samuel (Staples) 4:27.17

3200

1 Magnus Manley (Ridgefield) 9:36.77; 2 Trevor Fuller (Ridgefield) 9:38.79; 3 Alexander Glenn (Ridgefield) 9:39.15; 4 Sullivan Dunn (Ridgefield) 9:39.25; 5 Samuel Zwick-Lavinsky (Staples) 9:40.99; 6 Hudson Schunk (Warde) 9:55.71

High Jump

1 David Akinnubi (Greenwich) 6-02; 2 Mason Sweeney (Trumbull) 6-00; 3 Krishnan Menon (Darien) 6-00; 4 Kimani Jordan (Norwalk) 5-10; 5 Trenton Frasier (Danbury) 5-10; T6 David Brenner (Ludlowe), Rashidi Newton (Central) and Emmanuel Then Rojas (Norwalk) 5-08

Long Jump

1 Tobeas Kelly (Danbury) 22-01.25; 2 Mason Sweeney (Trumbull) 21-00; 3 Michael Loya (Staples) 20-01; 4 Samuel Abli (Central) 20-00.5; 5 David Akinnubi (Greenwich) 19-11.5; 6 David Rojugbokan (Stamford) 19-10.25

Triple Jump

1 Stan Fleurant (Central) 42-03; 2 David Akinnubi (Greenwich) 42-00; 3 Thomas Donovan (Greenwich) 41-08; 4 Ryan Lamothe (Trumbull) 41-00; 5 Bryce Lindo (Danbury) 40-02; 6 Kevin Zabala (McMahon) 39-08

Pole Vault

1 Zeyphr Yeager (Wilton) 13-06; 2 Nate Elsner (Westhill) 13-00; 3 Sean Horrigan (Westhill) 12-06; 4 Matthew Dawson (Ludlowe) 12-06; 5 Miles Macklin (Danbury) 12-06; 6 Andrew Khouw (Darien) 12-00

Shot Put

1 Daniel Nalbatian (Danbury) 49-8.25; 2 Luke Kieffer (Warde) 49-05.5; 3 Jacob Mobley (Greenwich) 46-09.75; 4 Henry Reagan (New Canaan) 44-03; 5 Deshaun Morgan (Norwalk) 43-09.5; 6 Edgardo Torres (Norwalk) 43-01.75

Discus

1 Luke Kieffer (Warde) 156-06; 2 Jacob Mobley (Greenwich) 144-07; 3 Daniel Nalbatian (Danbury) 135-11; 4 Dan McCarthy (Trumbull) 133-04; 5 Isaiah Dominguez (Norwalk) 125-07; 6 Michael O’Mahony (Ridgefield) 122-07

Javelin

1 Carson Bloechle (Ridgefield) 149-01; 2 Trenton Frasier (Danbury) 135-08; 3 Sajiah Hay (St. Joseph) 134-06; 4 Martin Broz (St. Joseph) 134-04; 5 Kristian Babinski (Wilton) 133-00; 6 Jay Shim (Ridgefield) 132-02

FCIAC Girls Track and Field Championships

Team Scores

1 Greenwich 125, 2 Ridgefield 102, 3 New Canaan 90.5, 4 Wilton 78, 5 Trumbull 51.5, 6 Staples 45, 7 Ludlowe 40.5, 8 Norwalk 29, 9 St. Joseph 28, 10 Danbury 27, T11 Warde and Stamford 20, 13 Bridgeport Central 16, 14 Westhill 12.5, 15 Brien McMahon 9, 16 Darien 7

4×100

1 Ridgefield (Camille Wyatt, Hannah Salmore, Lucy Thompson, Sara Hill) 49.34; 2 Trumbull 49.51; 3 Danbury 49.70; 4 St. Joseph 50.11; 5 Greenwich 50.44; 6 Westhill 50.98

4×400

1 Greenwich (Gemma Hardwick, Nina Silver, Margaret McCooe, Eliana Daplyn) 4:02.06; 2 Ridgefield 4:11.46; 3 Wilton 4:11.86; 4 St. Joseph 4:12.31; 5 Darien 4:15.23; 6 Ludlowe 4:15.68

4×800

1 Greenwich (Orla Muir, Margaret McCooe, Adriana Bozza, Gemma Hardwick) 9:37.08; 2 Ridgefield 9:44.00; 3 New Canaan 9:45.70; 4 Trumbull 9:46.24; 5 Ludlowe 9:47.86; 6 St. Joseph 10:00.15

100 hurdles

1 Sophia Riche (Greenwich) 14.82; 2 Anna LaBant (Wilton) 14.83; 3 Gabriella Rivera (Norwalk) 14.97; 4 Manar Abis (Staples) 16.20; 5 Lily Nyarady (Danbury) 16.73; 6 Milana Hutchins (New Canaan) 16.93

300 hurdles

1 Anna LaBant (Wilton) 45.87; 2 Sophia Riche (Greenwich) 46.52; 3 Gabriella Rivera (Norwalk) 46.87; 4 Thalia Patrick (McMahon) 49,43; 5 Skyler Reading (Wilton) 49.56; 6 Olivia Edwards (Wilton) 49.63

100

1 McKenzyi Bell (Trumbull) 12.27; 2 Jamaya Slowley (Central) 12.40; 3 Hannah Salmore (Ridgefield) 12.41; 4 Paige Wilks (Stamford) 12.42; 5 Lucy Warren (St. Joseph) 12.58; 6 Camille Wyatt (Ridgefield) 12.66

200

1 McKenzyi Bell (Trumbull) 25.81; 2 Kamaya Slowley (Central) 25.86; 3 Sara Parker (St. Joseph) 25.92; 4 Camille Wyatt (Ridgefield) 26.04; 5 Gabriella Rivera (Norwalk) 26.11; 6 Taylor Black (Staples) 26.16

400

1 Eliana Daplyn (Greenwich) 57.95; 2 Allison Rayment (Wilton) 58.11; 3 Nina Silver (Greenwich) 59.80; 4 Kaitlyn Taylor (Danbury) 1:00.33; 5 Elyse Ferraro (Staples) 1:01.00; 6 Ann Gilligan (Ludlowe) 1:01.80

800

1 Alexandra Morgan (Warde) 2:19.19; 2 Gemma Hardwick (Greenwich) 2:19.27; 3 Gabrielle Savelli (New Canaan) 2:22.49; 4 Ridgefield Nora Foley (Ridgefield) 2:23.23; 5 Orla Muir (Greenwich) 2:26.08; 6 Margaret McCooe (Greenwich) 2:28.44

1600

1 Sophie Passalacqua (Greenwich) 5:07.38; 2 Charlotte Moor (New Canaan) 5:09.97; 3 Sarah Bogdan (Staples) 5:11.67; 4 Jane Hall (Trumbull) 5:17.89; 5 Katelyn Zaloski (Danbury) 5:25.68; 6 Maura Kane (Trumbull) 5:26.46

3200

1 Sarah Bogdan (Staples) 11:01.59; 2 Sophie Passalacqua (Greenwich) 11:04.89; 3 Alexandra Morgan (Warde) 11:19.94; 4 Jenna Mancuso (Wilton) 11:20.72; 5 Angelina Ruggeri (Ridgefield) 11:29.41; 6 Bianca Parrotta (Stamford) 11:33.54

High Jump

1 Isla Dougan (Ridgefield) 5-00; 2 Sophia Viggiano (Wilton) 5-00; 3 Ann Gilligan (Ludlowe) 4-10; 4 Juliette Pelham (Greenwich) 4-10; 5 Kaitlyn Cameron (St. Joseph) 4-10; 6T Abby Cain (Trumbull), Olivia Wellen (Ludlowe), Devan Kraemer (Westhill) and Daisy Marasciullo (New Canaan) 4-08

Long Jump

1 Milana Hutchins (New Canaan) 17-00.5; 2 Paige Wilks (Stamford) 16-06.25; 3 Lucy Thompson (Ridgefield) 16-06; 4 Naziah Johnson (Norwalk) 16-01.75; 5 Sara Hill (Ridgefield) 16-01; 6 Kennedy Ferdinand (McMahon) 16-01

Triple Jump

1 Milana Hutchins (New Canaan) 35-03.25; 2 Sophia Riche (Greenwich) 34-11; 3 Naziah Johnson (Norwalk) 34-10; 4 Sara Hill (Ridgefield) 34-02.75; 5 Addison Coughlin (Staples) 34-01.75; 6 Juliette Pelham (Greenwich) 34-00.5

Pole Vault

1 Melinda Pettit (Wilton) 10-08; 2 Manar Abis (Staples) 9-06; 3 Kate Frangione (New Canaan) 9-00; 4 Sydney Dzilinski (Ludlowe) 9-00; 5 Julianne Uecker (Ridgefield) 8-06; T6 Sophia Staron (New Canaan), Natalie Panarese (Ludlowe) and Emma Drought (Ludlowe) 8-00

Shot Put

1 Lauren Smith (New Canaan) 38-08.5; 2 Theresa Knuth (Greenwich 35-07; 3 Alexandra Lockwood (Ludlowe) 34-00; 4 Elizabeth Campbell (Ridgefield) 33-05.25; 5 Kathryn Tetro (Warde) 32-01; 6 Mackenzie Northway (Wilton) 31-05.25

Discus

1 Lauren Smith (New Canaan) 115-05; 2 Evangelina Bloechle (Ridgefield) 108-09; 3 Theresa Knuth (Greenwich) 105-02; 4 Elizabeth Campbell (Ridgefield) 101-05; 5 Mackenzie Northway (Wilton) 91-11; 6 Alexandra Lockwood (Ludlowe) 89-04

Javelin

1 Lauren Smith (New Canaan) 120-06; 2 Sophia Voggiano (Wilton) 97-11; 3 Peggy Yrribarren (Westhill) 92-00; 4 Elizabeth Campbell (Ridgefield) 90-07; 5 Addison Dennett (Staples) 88-05; 6 Theresa Knuth (Greenwich) 83-00