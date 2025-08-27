FCIAC Boys Golf Scoreboard and Schedule for Week 2

The 2025 FCIAC boys golf season enters Week 2 with another 16 matches on deck. Scores will be updated each day, with individual scores included when available.
Monday, Aug. 25
Danbury 153, Stamford 182 (Sterling Farms)
Danbury: Ryan Busse 35, Aaron Martino 38, Ronan Foye 40, Jack Boller 40, Jack Schonfeld 42
Stamford: CJ Berlingo 41, Nicholas Diblasio 46, Chris Gomez 47, Evan Demarco 48, Max Cacciotti 56
Tuesday, Aug. 26
Ridgefield 152, Stamford 169 (Sterling Farms)
New Canaan 159, Westhill 170 (EG Brennan GC)
Staples 146, Norwalk 200 (Oak Hills GC)
Staples: Chris Taylor 36, Lukas Snow 36, Gus Palmer 36
Brien McMahon 155, Ludlowe 168 (Smith Richardson)
McMahon: Noah Welte 38, Mac Lawton 39, Chris Uva 39, Tyler Dunn 39, Zachary Weaver 48
Ludlowe: Stone Sturch 38, Grant Boehk 40, Sam Trautman 44, Mikey Clear 46, Mason Dennett 49
Trumbull 145, St. Joseph 161 (Tashua Knolls)
Wednesday, Aug 27
Ludlowe 166, Westhill 166 (EG Brennan)
Greenwich 146, Brien McMahon 159 (Oak Hills GC)
Greenwich: Ryan Nordin 33, Trey Ingarra 36, Will Neunfeldt 36, Hayden Odelfelt 41, James Mora 46
McMahon: Mac Lawton 37, Chris Uva 37, Tyler Dunn 38, Noah Welte 47, Alex Geisler 49
Greenwich 146, Norwalk 197 (Oak Hills GC), 3 p.m.
New Canaan 152, Wilton 171 (CC of New Canaan)
New Canaan: Wyatt Rotchford 35 (Medalist), George Ives 38, Ryan Shih 39, Henry King 40, Will Morawa 43
Wilton: Luke Kane 41, Boden Davi 42, Matthew Fogarty 43, Hugo Pascarella 45, Chris Ferrante 45
Warde at Darien (Wee Burn CC), 3 p.m.
Masuk at St. Joseph (Tashua Knolls). 3 p.m.
Thursday, Aug. 28
Darien at New Canaan (CC of New Canaan), 3 p.m.
Norwalk at Ridgefield (Ridgefield GC), 3 p.m.
St. Joseph at Warde (Smith Richardson), 3 p.m.
Ludlowe at Trunbull (Tashua Knolls), 3:15 p.m.