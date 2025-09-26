FCIAC Football Schedule and Scoreboard for Week 3

Friday, Sept. 26
Bridgeport Central at Fairfield Warde, 6 p.m.
Greenwich at Notre Dame-West Haven, 6:30 p.m.
Bunnell at New Canaan, 7 p.m.
Darien at Masuk, 7 p.m.
East Hartford at Brien McMahon, 7 p.m.
Fairfield Ludlowe at Shelton, 7 p.m.
Glastonbury at Danbury, 7 p.m.
Hamden at Ridgefield, 7 p.m.
Machester at Trumbull, 7 p.m.
Norwalk at New Milford, 7 p.m.
St. Joseph at Southington,7 p.m.
West Haven at Staples, 7 p.m.
Westhill at Bethel, 7 p.m.
Wilton at Cheshire, 7 p.m.
Saturday, Sept. 27
Stamford at Guilford, 6 p.m.