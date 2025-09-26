FCIAC Football Schedule and Scoreboard for Week 3

Friday, Sept. 26

Bridgeport Central at Fairfield Warde, 6 p.m.

Greenwich at Notre Dame-West Haven, 6:30 p.m.

Bunnell at New Canaan, 7 p.m.

Darien at Masuk, 7 p.m.

East Hartford at Brien McMahon, 7 p.m.

Fairfield Ludlowe at Shelton, 7 p.m.

Glastonbury at Danbury, 7 p.m.

Hamden at Ridgefield, 7 p.m.

Machester at Trumbull, 7 p.m.

Norwalk at New Milford, 7 p.m.

St. Joseph at Southington,7 p.m.

West Haven at Staples, 7 p.m.

Westhill at Bethel, 7 p.m.

Wilton at Cheshire, 7 p.m.

Saturday, Sept. 27

Stamford at Guilford, 6 p.m.

