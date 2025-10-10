2025 Chappa Tournament Results

Played at Longshore Golf Course, Westport, Par 69
Graham Geisler/Ravi Khanna, Fairfield Prep 63 (Won on first playoff hole)
Gus Palmer/Philip Sullivan, Staples 63
Will Neuenfeldt/Ryan Nordin, Greenwich 63
Luke Hoglund/Robby Rosati, Fairfield Prep 63
Lucas Schachter/Tommy Galvin, Fairfield Warde 63
Alex Augustine/Jake Null, Pomperaug 65
Tyson Asadourian/Ryan Carlstrom, Rocky Hill 66
Justin Crossen/Jack Berube, Wethersfield 67
Luke Kane/Boden Davi Wilton, 67
Miles Tabor/Patrick Lewis Trumbull, 67
Justin Goldshore/Jordan Benaderet, Staples 68
Lukas Snow/Chris Taylor, Staples 68
Ryan Xing/Connor Kilroy, Darien 68
Zachary Manger/Sean Kenney, Fairfield Warde 69
Stephen Miklos/Ryan Banks, Trumbull 69
Charlie Curran/Logan Orr, Staples 69
Matthew Fortin/Michael Jones, St Joseph 69
Brooks Walker/Gray Matthews, New Canaan 69
James Moneyhon/George Targowski, Staples 69
Hayden Odelfelt/Trey Ingarra, Greenwich 69
Aaron Martino/Ryan Busse, Danbury 70
Thomas Barnett/Russell Lancaster, Darien 70
Caden Apinis/Henry Resnick, Ridgefield 70
CJ Berlingo/Tommy Scanlon, Stamford 71
Henry King/George Ives, New Canaan 71
Jack Boller/Jack Schonfeld, Danbury 72
Bryce Schopfer/Jonathan Deroberts, New Milford 72
CJ Previdi/Cole McAloon, Immaculate 73
Connor Zukowski/Drew Zukowski, ND Fairfield 73
Mikey Clear/Stone Storch, Fairfield Ludlowe 73
William Lokey/Jack Wishneski, Newtown 73
John Lynch/Michael Kugit, St Joseph 74
Mac Lawton/Noah Welte, Brien McMahon 74
Ryan Ribiero/Gavin Struk, Wethersfield 74
Jonah Solano/Cobie Walker, Weston 74
Jack Aurigemma/Declan Breitbeil, New Fairfield 74
Sam Trautman/Devin Brenner, Fairfield Ludlowe 75
Max Owen/Jack Wiltsie, Stratford 75
Will Anderson/Xavier O’Rourke, Ridgefield 75
Andrew Picci/Mike Daly, Masuk 75
Charlie Richer/Johnny Angelopoulos, Masuk 75
Chris Uva/Tyler Dunn, Brien McMahon 75