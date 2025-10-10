2025 Chappa Tournament Results

Played at Longshore Golf Course, Westport, Par 69

Graham Geisler/Ravi Khanna, Fairfield Prep 63 (Won on first playoff hole)

Gus Palmer/Philip Sullivan, Staples 63

Will Neuenfeldt/Ryan Nordin, Greenwich 63

Luke Hoglund/Robby Rosati, Fairfield Prep 63

Lucas Schachter/Tommy Galvin, Fairfield Warde 63

Alex Augustine/Jake Null, Pomperaug 65

Tyson Asadourian/Ryan Carlstrom, Rocky Hill 66

Justin Crossen/Jack Berube, Wethersfield 67

Luke Kane/Boden Davi Wilton, 67

Miles Tabor/Patrick Lewis Trumbull, 67

Justin Goldshore/Jordan Benaderet, Staples 68

Lukas Snow/Chris Taylor, Staples 68

Ryan Xing/Connor Kilroy, Darien 68

Zachary Manger/Sean Kenney, Fairfield Warde 69

Stephen Miklos/Ryan Banks, Trumbull 69

Charlie Curran/Logan Orr, Staples 69

Matthew Fortin/Michael Jones, St Joseph 69

Brooks Walker/Gray Matthews, New Canaan 69

James Moneyhon/George Targowski, Staples 69

Hayden Odelfelt/Trey Ingarra, Greenwich 69

Aaron Martino/Ryan Busse, Danbury 70

Thomas Barnett/Russell Lancaster, Darien 70

Caden Apinis/Henry Resnick, Ridgefield 70

CJ Berlingo/Tommy Scanlon, Stamford 71

Henry King/George Ives, New Canaan 71

Jack Boller/Jack Schonfeld, Danbury 72

Bryce Schopfer/Jonathan Deroberts, New Milford 72

CJ Previdi/Cole McAloon, Immaculate 73

Connor Zukowski/Drew Zukowski, ND Fairfield 73

Mikey Clear/Stone Storch, Fairfield Ludlowe 73

William Lokey/Jack Wishneski, Newtown 73

John Lynch/Michael Kugit, St Joseph 74

Mac Lawton/Noah Welte, Brien McMahon 74

Ryan Ribiero/Gavin Struk, Wethersfield 74

Jonah Solano/Cobie Walker, Weston 74

Jack Aurigemma/Declan Breitbeil, New Fairfield 74

Sam Trautman/Devin Brenner, Fairfield Ludlowe 75

Max Owen/Jack Wiltsie, Stratford 75

Will Anderson/Xavier O’Rourke, Ridgefield 75

Andrew Picci/Mike Daly, Masuk 75

Charlie Richer/Johnny Angelopoulos, Masuk 75

Chris Uva/Tyler Dunn, Brien McMahon 75

