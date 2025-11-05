FCIAC Scoreboard, Schedule for CIAC Field Hockey Tournament:

CLASS L

First Round

No. 1 Staples has a bye

Wednesday, Nov. 5

Wilton 6, Enfield 0

Fairfield Ludlowe 10, Amity 0

New Canaan 2, Trumbull 1

Trumbull 0-0-1-0 1

New Canaan 0-0-1-1 2

 T – Ella Simpson 1g, Piper Khamvongsa 1a

NC – Camryn Lee 2g, (Game winner with 2:45 left); Jane Kenny 1a

Saves: T – Logan Doyle 5; NC – Olivia Barbara 4

Darien 8, Newtown 0

Greenwich 9, Hall 2

Ridgefield 2, Glastonbury 0

Quarterfinals

Friday, Nov. 7

No. 9 Conard at No. 1 Staples, 2 p.m.

No. 5 New Canaan at No. 4 Fairfield Ludlowe, 4 p.m.

No. 10 Ridgefield at No. 2 Wilton, 3 p.m.

No. 6 Greenwich at No. 3 Darien, 3 p.m.

Semifinals

Tuesday, Nov. 11

Final at Wethersfield HS

Saturday, Nov.15

