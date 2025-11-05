FCIAC Scoreboard, Schedule for CIAC Field Hockey Tournament:

CLASS L
First Round
No. 1 Staples has a bye
Wednesday, Nov. 5
Wilton 6, Enfield 0
Fairfield Ludlowe 10, Amity 0
New Canaan 2, Trumbull 1
Trumbull 0-0-1-0 1
New Canaan 0-0-1-1 2
T – Ella Simpson 1g, Piper Khamvongsa 1a
NC – Camryn Lee 2g, (Game winner with 2:45 left); Jane Kenny 1a
Saves: T – Logan Doyle 5; NC – Olivia Barbara 4
Darien 8, Newtown 0
Greenwich 9, Hall 2
Ridgefield 2, Glastonbury 0
Quarterfinals
Friday, Nov. 7
No. 9 Conard at No. 1 Staples, 2 p.m.
No. 5 New Canaan at No. 4 Fairfield Ludlowe, 4 p.m.
No. 10 Ridgefield at No. 2 Wilton, 3 p.m.
No. 6 Greenwich at No. 3 Darien, 3 p.m.
Semifinals
Tuesday, Nov. 11
Final at Wethersfield HS
Saturday, Nov.15