CIAC schedule, streaming links: FCIAC bids for four state championships this weekend

Saturday, Nov. 15

Class LL Girls Volleyball Final

At East Haven HS

No. 4 Glastonbury vs. No. 2 Greenwich, 1 p.m.

NFHS Live Stream with subscription

Class L Field Hockey Final

At Wethersfield HS

No. 3 Darien vs. No. 1 Staples, 2:30 p.m.

NFHS Live Stream with subscription

Sunday, Nov. 16

Class LL Girls Soccer Final

At Trinity Health Stadium

No. 4 Amity at No. 2 Greenwich, 12:45 p.m.

NFHS Live Stream with subscription

Class LL Boys Soccer Final

At Trinity Health Stadium

No. 4 Staples vs. No. 2 Greenwich, 3:30 p.m.

NFHS Live Stream with subscription

