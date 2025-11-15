CIAC schedule, streaming links: FCIAC bids for four state championships this weekend

Saturday, Nov. 15
Class LL Girls Volleyball Final
At East Haven HS
No. 4 Glastonbury vs. No. 2 Greenwich, 1 p.m.
NFHS Live Stream with subscription
Class L Field Hockey Final
At Wethersfield HS
No. 3 Darien vs. No. 1 Staples, 2:30 p.m.
NFHS Live Stream with subscription
Sunday, Nov. 16
Class LL Girls Soccer Final
At Trinity Health Stadium
No. 4 Amity at No. 2 Greenwich, 12:45 p.m.
NFHS Live Stream with subscription
Class LL Boys Soccer Final
At Trinity Health Stadium
No. 4 Staples vs. No. 2 Greenwich, 3:30 p.m.