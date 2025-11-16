2025 All-FCIAC Volleyball

First Team:
Kayah Armstrong – Greenwich
Becca Karlsen – Fairfield Ludlowe
Laila Henry – Fairfield Warde
McKenzyi Bell – Trumbull
Mia Lockyer – New Canaan
Heidi Zieme – Greenwich
Angela Russell – Westhill
Ivy Ann Feay – Fairfield Warde
Second Team:
Anna Vertin – New Canaan
Finley Havens – Fairfield Ludlowe
Victoria Sullivan – Greenwich
Brooke Shaughnessy – Staples
Adriana Castillo – Trumbull
Brenna Williams – Ridgefield
Ava Homicki – Westhill
Audrey Brooks – Darien
Sienna Wearsch – Staples
Third Team:
Julia Olesnevich – New Canaan
Bailee Dayon – Greenwich
Callie McGillicuddy – Trumbull
Sarah Lovett – St. Joseph
Gyllian Rybnick – Stamford
Anna Tremaglio – Fairfield Warde
Maddie Ferrara – Ridgefield
Maddie Weisberg – Fairfield Warde
Honorable Mention:
Lia Beriguete – Bridgeport Central
Kayla Bulpitt – Brien McMahon
Mallory Rodriguez – Danbury
Marlene Davis – Darien
Sofia Cilano – Fairfield Ludlowe
Kayla Huynh – Fairfield Warde
Aleena Jacobsen – Greenwich
Sophia Fallon – New Canaan
Juliet Centeno – Norwalk
Caroline Duncan – Ridgefield
Mary DeCaro – St. Joseph
Marlie Noto – Stamford
Brooke Kirkham – Staples
Lauren Yakowicz – Trumbull
Elsie Hodson – Westhill
Gabby Torres – Wilton