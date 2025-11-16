2025 All-FCIAC Volleyball

First Team:

Kayah Armstrong – Greenwich

Becca Karlsen – Fairfield Ludlowe

Laila Henry – Fairfield Warde

McKenzyi Bell – Trumbull

Mia Lockyer – New Canaan

Heidi Zieme – Greenwich

Angela Russell – Westhill

Ivy Ann Feay – Fairfield Warde

Second Team:

Anna Vertin – New Canaan

Finley Havens – Fairfield Ludlowe

Victoria Sullivan – Greenwich

Brooke Shaughnessy – Staples

Adriana Castillo – Trumbull

Brenna Williams – Ridgefield

Ava Homicki – Westhill

Audrey Brooks – Darien

Sienna Wearsch – Staples

Third Team:

Julia Olesnevich – New Canaan

Bailee Dayon – Greenwich

Callie McGillicuddy – Trumbull

Sarah Lovett – St. Joseph

Gyllian Rybnick – Stamford

Anna Tremaglio – Fairfield Warde

Maddie Ferrara – Ridgefield

Maddie Weisberg – Fairfield Warde

Honorable Mention:

Lia Beriguete – Bridgeport Central

Kayla Bulpitt – Brien McMahon

Mallory Rodriguez – Danbury

Marlene Davis – Darien

Sofia Cilano – Fairfield Ludlowe

Kayla Huynh – Fairfield Warde

Aleena Jacobsen – Greenwich

Sophia Fallon – New Canaan

Juliet Centeno – Norwalk

Caroline Duncan – Ridgefield

Mary DeCaro – St. Joseph

Marlie Noto – Stamford

Brooke Kirkham – Staples

Lauren Yakowicz – Trumbull

Elsie Hodson – Westhill

Gabby Torres – Wilton

Leave a Comment