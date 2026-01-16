Boys Basketball – New Canaan 66, Fairfield Warde 55

Fairfield Warde 6-17-11-21 55
New Canaan 21-24-10-11 66
Warde: Joe Fitzpatrick 5 3-4 16, Ryan Tully 8 0-3 16, Brandon Stewart-Jones 4 0-0 11, Justin Santos 2 0-0 4, Caden Quigley 1 0-0 3, Anthony Gourdet 1 1-2 3, Thomas Coppola 1 0-0 2. Totals 22 4-9 55
New Canaan: Henry Chandra 10 3-4 27, Braxton Neidermeier 4 2-2 12, Will Sapione 4 0-0 9, Colin McKiernan 2 3-4 7, Blue Vertin 2 1-2 5, Liam Hall 1 1-2 3, Colin Finnerty 1 0-0 3, Dallas George 0 0-2 0, Dante Marsili 0 0-0 0, Brendan Bailey 0 0-0 0. Totals 24 10-16 66
3 pointers: FW – Stewart-Jones 3, Fitzpatrick 3, Quigley; NC – Chandra 4, Neidermeier 2, Finnerty, Sapione