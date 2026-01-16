Boys Basketball – Fairfield Ludlowe 53, Westhill 51 (OT)

Westhill 10 13 14 8 6 – 51
Ludlowe 11 13 10 11 8 – 53
Lorenzo Stabilini hit game-winning jumper as time expired in OT
Westhill: Anthony Stephenson 7 3-3 19, Daquon Turner 7 2-3 16, Tyler Maignan 2 0-0 4, Ethan Katz 3 2-2 9, Dahon Olechnowich 1 0-0 3, Tye Simmons 0 0-0 0. Totals: 20 7-8 51
Ludlowe: Gavin Mertz 4 2-4 10, Timmy O’Neill 4 0-2 8, Lorenzo Stabilini 4 0-0 10, Arlo Sollinger 2 4-6 8, Carlo Noecker 6 5-5 17, Brennan Martino 0 0-0 0, Johnny Stauss 0 0-0 0, Hudson Kofoed 0 0-0 0. Totals: 20 11-17 53
3-Pointers: W – Stephenson 2, Katz, Olechnowich; L – Stabilini 2