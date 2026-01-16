Boys Basketball – Trumbull 67, Wilton 47

Wilton 13 16 11 7 – 47
Trumbull 18 17 15 17 – 67
Wilton: Max Totten 4 2-3 10, Charlie Roy 0 2-2 2, Curtis Jackson 5 0-0 11, Gavin Toohill 4 0-0 8, Sean Kaliski 4 3-8 13, Laszlo Miller 0 0-0 0, Dylan Gallo 0 0-0 0, Danny McCauley 1 0-0 2, Jimmy Dineen 0 0-0 0, Henry Major 0 0-0 0, Casey Meyer 0 0-0 0, Will Byrnes 0 0-0 0. Totals 18 7-13 47
Trumbull: Tuhaise 4 2-2 14, Bailey 1 1-2 4, Wilson 9 0-1 23, Roth 5 0-0 15, Rende 0 0-0 0, Reed 2 1-2 5, Arnold 0 0-0 0, A. Rende 0 0-0 0, Harris 0 0-0 0, Lenzen 0 0-0 0, Lamouthe 2 0-0 5, Rodriguez 0 1-2 1, Buck 0 0-0 0. Totals: 23 5-9 67
Technicals: T – Tuhaise
3-pointers: Wilton: Kaliski 3 Jackson; Trumbull: Wilson 5, Roth 5, Tuhaise 4, Bagley, Lamothe