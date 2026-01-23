Girls Basketball – New Canaan 44, Wilton 31

Wilton 5-5-15-6 31
New Canaan 6-13-15-10 44
Wilton: Alex Jankowski 6 2-3 16, Georgina Pascarella 1 2-2 4, Maryn Priest 2 0-2 4, Rose Bilella 1 1-2 3, Kat Cross 1 0-0 2, Maeve Morash 1 0-0 2, Victoria Jankowski 0 0-0 0, Mia Bayonne 0 0-0 0, Taylor Lishoff 0 0-0 0, Sisi Carvajal 0 0-0 0. Totals 12 5-9 31
New Canaan: Sabrina Bourlatskii 4 3-4 13, Lucy Detmer 4 2-2 12, Eliza Lorenz 3 2-3 10, Kenzie Carriero 2 0-0 5, Natalia Cota 0 2-2 2, Maeve Driscoll 1 0-0 2, Amaya Ahuja 0 0-0 0, Lucy Bench 0 0-0 0, Lily Sommers 0 0-0 0, Bella Coca 0 0-0 0, Katie Cicia 0 0-0 0, Lisa Mallozzi 0 0-0 0. Totals 14 9-11 44
3-pointers: W – A. Jankowski 2; NC – Detmer 2, Lorenz 2, Bourlaskii 2, Carriero