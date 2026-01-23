Girls Basketball – Trumbull 72, Darien 20

Trumbull 18 26 10 18 – 72
Darien 8 3 6 3 – 20
Trumbull: Carley Johnston: 7 0-0 15; Payton Pabst: 3 0-0 9; Brynn Wadhams: 0 0-0 0; Charlotte Manuel: 2 0-0 4; Kylie Manuel: 0 0-0 0; Kelly Lungi: 0 0-0 0; Cammy Misner: 4 1-1 10; Emma Fahy: 1 2-2 4; Callie McGillicuddy: 1 0-0 2; Carly Vitola: 2 0-0 4; Kailey Hall: 4 0-0 11; Payton Escobar: 0 1-1 1; Michaela Diamond: 4 2-3 12. Team Totals: 28 6-8 72
Darien: Audrey Brooks: 0 0-0 0; Emma Hamilton: 0 2-2 2; Lucy Dionisio: 1 0-2 2; Avery Cappella: 1 0-0 2; Emily Montesano: 0 1-2 1; Elise Hole: 2 4-6 8; Tess Hagraty: 0 0-2 0; Mary Kate Nolan: 1 3-4 5. Team Totals: 5 10-18 20
3-Pointers Made: Trumbull: Carley Johnston-1; Payton Pabst-3; Cammy Misner-1; Kailey Hall-3; Michaela Diamond-2