Boys Basketball – Wilton 62, Danbury 47

Wilton 15 12 21 14 – 62
Danbury 13 8 10 16 – 47
Wilton: Max Totten 8 1-1 9, Charlie Roy 2 2-3 6, Curtis Jackson 0 0-0 0, Gavin Toohill 8 0-0 16, Sean Kaliski 4 2-2 13, Lazslo Miller 0 0-0 0, Dylan Gallo 0 0-0 0, Danny McCauley 2 0-0 5, Jimmy Dineen 4 0-0 11, Henry Major 1 0-0 2, Will Byrnes 0 0-0 0. Total: 25 5-6 62.
Danbury: Jay Martinez 1 1-2 3, Javier Flores 1 4-4 6, Jermani Almonte 4 1-2 10, Maden Abdulmumin 2 0-0 5, Shawn Torpey 1 1-2 4, Jimmy Bianco 0 0-0 0, Tommy Smith 2 0-0 5, Maurice Shephard 5 0-0 14, Zaire Shephard 0 0-0 0. Totals: 16 7-10 47.
3-pointers: Wilton – Kaliski 3, Dineen 3, McCauley; Danbury – M. Shephard 4, Smith, Torpey, Abdulmumin, Almonte