Boys Basketball – New Canaan 59, Wilton 56

Wilton 16 20 9 11 – 56
NC 16 16 13 14 – 59
Wilton: Totten 0 1-2 1, Roy 2 0-0 6, Jackson 1 0-0 3, Toohill 7 0-0 16, Kaliski 2 0-0 6, Miller 1 1-1 3, Gallo 0 0-0 0, McCauley 4 1-1 9, Dineen 3 0-0 7, Major 2 0-0 5, Byrnes 0 0-0 0. Totals 22 3-4 56
New Canaan: George 2 0-0 6, Finerty 0 0-0 0, Vertin 8 3-4 22, Chandra 2 8-11 14, Bailey 0 0-0 0, Mckiernan 2 4-5 8, Marsili 0 0-0 0, Hall 0 0-0 0, Niedermeir 3 2-2 9. Totals: 17 17-22 59
Halftime 36-32 Wilton
3-pointers: Wilton – Roy 2, Toohill 2, Kaliski 2, Jackson, Dineen, Major; NC – Vertin 3, George 2, Chandra 2, Niedermeir