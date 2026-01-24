Boys Basketball – St. Joseph 71, Bridgeport Central 67 (OT)

Central 12 14 18 13 10 – 67
St. Joseph 11 20 16 10 14 – 71
Central: Anajae Kearney 12 5-7 32, Zion Graham 2 1-2 5, Krisean Simpson 1 1-3 3, Olivert Henry 4 0-0 9, Rebert Xoute 1 0-0 2, Yohan Reyes 4 0-0 8, Alex Gourdet 3 2-4 8. Totals 27 9-16 67
St. Joseph: Ari Skyers 2 1-1 5, Lameik Black 4 1-5 9, Dwayne Sample 3 2-3 8, Noah Adolphe 6 2-2 18, Jayden Febus 5 1-2 13, Mike Skeffington 1 0-0 3, Beau Bennett 2 0-0 4, Chase Fogle-Hubbert 3 1-1 7. Totals 26 8-14 71
3-pointers: BC – ; SJ – Adolphe 4, Febus 2, Skeffington 1; BC – Kearney 3, Henry 1