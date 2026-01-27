FCIAC Schedule, Scoreboard for Jan. 27-31

Tuesday, Jan. 27

Boys Basketball

Fairfield Ludlowe 63, St. Joseph 45

Ludlowe 14 20 14 15 – 63

St. Joseph 9 13 13 10 – 45

Ludlowe: Gavin Mertz 3 0-0 6 Timmy O’Neill 1 0-0 2 Lorenzo Stabilini 7 0-0 18 Arlo Sollinger 2 0-0 5 Carlo Noecker 7 5-6 19 Brennan Martino 0 2-2 4 Keagan Youngs 1 1-2 3 Johnny Stauss 0 0-0 0 Elliot Nakos 0 0-0 0 Mac Mahoney 0 0-0 0 Brooks Fonseca 0 0-0 0 Trip Keyes 0 0-0 0 Hudson Kofoed 3 0-0 8. Totals 24 8-10 63

St. Joseph: Ari Skyers 1 0-0 3 Lameik Black 3 2-3 8 Dwayne Sample 3 2-4 8 Noah Adolphe 0 3-4 3 Jayden Febus 5 4-4 17 Josef McDonagh 1 0-0 3 Beau Bennett1 0-0 2 Michael Rudini 0 1-2 1. Totals 17 12-17 45

3-Pointers: FL – Stabilini 4, Kofoed 2, Sollinger; SJ – Febus 3, Skyers, McDonagh 

Girls Basketball

St. Joseph 64, Fairfield Ludlowe 46

St. Joseph: Erin Jacques 17 points, Hannah Wells 15 points, Olivia Atkins 15 points

Ludlowe: Hayden McBean 26 points, Lauren Santa Barbara 9 points

Boys Ice Hockey

Fairfield co-op 4, JBWA 3.

Girls Ice Hockey

Woodstock Academy at Fairfield co-op, 7 p.m.

Boys Swimming and Diving

Greenwich at Ridgefield, 4 p.m.

Wednesday, Jan. 28

 

Boys Basketball

Darien at Bridgeport Central, 7 p.m. 

Fairfield Warde at Danbury, 7 p.m.

New Canaan at Stamford, 7 p.m. 

Trumbull at Greenwich, 7 p.m. 

Wilton at Staples, 7 p.m. 

Ridgefield at Brien McMahon, 7 p.m. 

Norwalk at Westhill, 7:15 p.m.

Girls Basketball

Brien McMahon at Ridgefield, 4 p.m.

Westhill at Norwalk, 6:15 p.m.

Greenwich at Trumbull, 7 p.m. 

Stamford at New Canaan, 7 p.m. 

Bridgeport Central at Darien, 7 p.m. 

Danbury at Fairfield Warde, 7 p.m. 

 

Boys Ice Hockey

Milford Mariners  at Staples/Norwalk/McMahon, 7:30 p.m.

Trumbull at East Catholic, 7:40PM

New Canaan at St. Joseph, 8 p.m.

Westhill/Stamford at Wilton, 8:30 p.m.

Girls Ice Hockey

New Canaan at Stamford/Westhill/Staples, 7:50 p.m.

Masuk co-op at Wilton/Norwalk/McMahon, 3:30 p.m.

Guilford co-op at Trumbull/St. Joseph/NDWH, 4 p.m.

Wrestling

Greenwich at Westhill, 4 p.m.

Staples at Darien, 5 p.m.

Trumbull at Brien McMahon, 6 p.m.

Norwalk at Danbury, 6 p.m.

St. Joseph at Wilton, 6 p.m.

New Canaan at Ridgefield, 6 p.m.

Boys Swimming and Diving

Wilton at New Canaan, 3:30 p.m.

Fairfield co-op at Ridgefield, 4 p.m.

Westhill/Stamford at Norwalk/McMahon, 4 p.m.

Darien at Staples, 4 p.m.

Gymnastics

Wilton at Fairfield Ludlowe, 6:30 p.m.

Wilton at Fairfield Warde, 6:30 p.m.

Thursday, Jan. 29

Girls Basketball

Staples at Torrington, 7 p.m.

Girls Ice Hockey

Fairfield co-op at Greenwich, 8 p.m.

Gymnastics

Norwalk, Staples at Greenwich, 5:30 p.m.

Friday, Jan. 30

Boys Basketball

Bridgeport Central at Wilton, 7 p.m.

Brien McMahon at New Canaan, 7 p.m.

Danbury at Norwalk, 7 p.m.

Fairfield Ludlowe at Ridgefield, 7 p.m.

Greenwich at Darien, 7 p.m.

Stamford at Trumbull, 7 p.m.

Staples at Fairfield Warde, 7 p.m.

Westhill at St. Joseph, 7 p.m.

Girls Basketball

New Canaan at Brien McMahon, 5:30 p.m.

St. Joseph at Westhill, 6 p.m.

Norwalk at Danbury, 6:30 p.m.

Fairfield Warde at Staples, 7 p.m.

Ridgefield at Fairfield Ludlowe, 7 p.m.

Trumbull at Stamford, 7 p.m.

Wilton at Bridgeport Central, 7 p.m.

Darien at Greenwich, 7:15 p.m.

Boys Ice Hockey

Simsbury at Ridgefield, 7:30 p.m.

Girls Ice Hockey

Ridgefield/Danbury/Immaculate at Wilton/Norwalk/McMahon, 3:30 p.m.

Darien at East Catholic co-op, 7 p.m.

Boys Swimming and Diving

Darien at New Canaan, 3:30 p.m.

Wilton at Westhill/Stamford, 3:30 p.m.

Ridgefield at Norwalk/McMahon, 4 p.m.

Gymnastics

St. Joseph, Trumbull, Stamford at Westhill, 7 p.m.,

Saturday, Jan. 31

Boys and Girls Indoor Track and Field

Divisional Championships

East Division at Wilton HS, 9:30 a.m.

West Division at Staples HS, 10 a.m.

Girls Basketball

Wilton at New Milford, 11:30 a.m.

Boys Ice Hockey

Staples/Norwalk/McMahon at Wilton, 2 p.m.

Greenwich at Darien, 4:30 p.m.

New Canaan at Northwest Catholic, 7 p.m.

North Haven at Westhill/Stamford, 7:30 p.m.

Ridgefield at St. Joseph, 7:30 p.m.

Girls Ice Hockey

Trumbull/St. Joseph/NDWH at West Haven/SHA, 3 p.m.

New Canaan at East Catholic co-op, 5:20 p.m.

Boys Swimming and Diving

Staples at Fairfield co-op, 2 p.m.

Gymnastics

St. Joseph, Darien at Trumbull, 4 p.m.

