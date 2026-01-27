FCIAC Schedule, Scoreboard for Jan. 27-31

Tuesday, Jan. 27
Boys Basketball
Fairfield Ludlowe 63, St. Joseph 45
Ludlowe 14 20 14 15 – 63
St. Joseph 9 13 13 10 – 45
Ludlowe: Gavin Mertz 3 0-0 6 Timmy O’Neill 1 0-0 2 Lorenzo Stabilini 7 0-0 18 Arlo Sollinger 2 0-0 5 Carlo Noecker 7 5-6 19 Brennan Martino 0 2-2 4 Keagan Youngs 1 1-2 3 Johnny Stauss 0 0-0 0 Elliot Nakos 0 0-0 0 Mac Mahoney 0 0-0 0 Brooks Fonseca 0 0-0 0 Trip Keyes 0 0-0 0 Hudson Kofoed 3 0-0 8. Totals 24 8-10 63
St. Joseph: Ari Skyers 1 0-0 3 Lameik Black 3 2-3 8 Dwayne Sample 3 2-4 8 Noah Adolphe 0 3-4 3 Jayden Febus 5 4-4 17 Josef McDonagh 1 0-0 3 Beau Bennett1 0-0 2 Michael Rudini 0 1-2 1. Totals 17 12-17 45
3-Pointers: FL – Stabilini 4, Kofoed 2, Sollinger; SJ – Febus 3, Skyers, McDonagh
Girls Basketball
St. Joseph 64, Fairfield Ludlowe 46
St. Joseph: Erin Jacques 17 points, Hannah Wells 15 points, Olivia Atkins 15 points
Ludlowe: Hayden McBean 26 points, Lauren Santa Barbara 9 points
Boys Ice Hockey
Fairfield co-op 4, JBWA 3.
Girls Ice Hockey
Woodstock Academy at Fairfield co-op, 7 p.m.
Boys Swimming and Diving
Greenwich at Ridgefield, 4 p.m.
Wednesday, Jan. 28
Boys Basketball
Darien at Bridgeport Central, 7 p.m.
Fairfield Warde at Danbury, 7 p.m.
New Canaan at Stamford, 7 p.m.
Trumbull at Greenwich, 7 p.m.
Wilton at Staples, 7 p.m.
Ridgefield at Brien McMahon, 7 p.m.
Norwalk at Westhill, 7:15 p.m.
Girls Basketball
Brien McMahon at Ridgefield, 4 p.m.
Westhill at Norwalk, 6:15 p.m.
Greenwich at Trumbull, 7 p.m.
Stamford at New Canaan, 7 p.m.
Bridgeport Central at Darien, 7 p.m.
Danbury at Fairfield Warde, 7 p.m.
Boys Ice Hockey
Milford Mariners at Staples/Norwalk/McMahon, 7:30 p.m.
Trumbull at East Catholic, 7:40PM
New Canaan at St. Joseph, 8 p.m.
Westhill/Stamford at Wilton, 8:30 p.m.
Girls Ice Hockey
New Canaan at Stamford/Westhill/Staples, 7:50 p.m.
Masuk co-op at Wilton/Norwalk/McMahon, 3:30 p.m.
Guilford co-op at Trumbull/St. Joseph/NDWH, 4 p.m.
Wrestling
Greenwich at Westhill, 4 p.m.
Staples at Darien, 5 p.m.
Trumbull at Brien McMahon, 6 p.m.
Norwalk at Danbury, 6 p.m.
St. Joseph at Wilton, 6 p.m.
New Canaan at Ridgefield, 6 p.m.
Boys Swimming and Diving
Wilton at New Canaan, 3:30 p.m.
Fairfield co-op at Ridgefield, 4 p.m.
Westhill/Stamford at Norwalk/McMahon, 4 p.m.
Darien at Staples, 4 p.m.
Gymnastics
Wilton at Fairfield Ludlowe, 6:30 p.m.
Wilton at Fairfield Warde, 6:30 p.m.
Thursday, Jan. 29
Girls Basketball
Staples at Torrington, 7 p.m.
Girls Ice Hockey
Fairfield co-op at Greenwich, 8 p.m.
Gymnastics
Norwalk, Staples at Greenwich, 5:30 p.m.
Friday, Jan. 30
Boys Basketball
Bridgeport Central at Wilton, 7 p.m.
Brien McMahon at New Canaan, 7 p.m.
Danbury at Norwalk, 7 p.m.
Fairfield Ludlowe at Ridgefield, 7 p.m.
Greenwich at Darien, 7 p.m.
Stamford at Trumbull, 7 p.m.
Staples at Fairfield Warde, 7 p.m.
Westhill at St. Joseph, 7 p.m.
Girls Basketball
New Canaan at Brien McMahon, 5:30 p.m.
St. Joseph at Westhill, 6 p.m.
Norwalk at Danbury, 6:30 p.m.
Fairfield Warde at Staples, 7 p.m.
Ridgefield at Fairfield Ludlowe, 7 p.m.
Trumbull at Stamford, 7 p.m.
Wilton at Bridgeport Central, 7 p.m.
Darien at Greenwich, 7:15 p.m.
Boys Ice Hockey
Simsbury at Ridgefield, 7:30 p.m.
Girls Ice Hockey
Ridgefield/Danbury/Immaculate at Wilton/Norwalk/McMahon, 3:30 p.m.
Darien at East Catholic co-op, 7 p.m.
Boys Swimming and Diving
Darien at New Canaan, 3:30 p.m.
Wilton at Westhill/Stamford, 3:30 p.m.
Ridgefield at Norwalk/McMahon, 4 p.m.
Gymnastics
St. Joseph, Trumbull, Stamford at Westhill, 7 p.m.,
Saturday, Jan. 31
Boys and Girls Indoor Track and Field
Divisional Championships
East Division at Wilton HS, 9:30 a.m.
West Division at Staples HS, 10 a.m.
Girls Basketball
Wilton at New Milford, 11:30 a.m.
Boys Ice Hockey
Staples/Norwalk/McMahon at Wilton, 2 p.m.
Greenwich at Darien, 4:30 p.m.
New Canaan at Northwest Catholic, 7 p.m.
North Haven at Westhill/Stamford, 7:30 p.m.
Ridgefield at St. Joseph, 7:30 p.m.
Girls Ice Hockey
Trumbull/St. Joseph/NDWH at West Haven/SHA, 3 p.m.
New Canaan at East Catholic co-op, 5:20 p.m.
Boys Swimming and Diving
Staples at Fairfield co-op, 2 p.m.
Gymnastics
St. Joseph, Darien at Trumbull, 4 p.m.