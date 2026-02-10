Boys Basketball – New Canaan 57, Bridgeport Central 52

New Canaan 18 12 11 16 – 57
Central 9 17 15 11 – 52
Will Sapione scored his 1,000th career point
New Canaan: Dallas George 3 0-0 7, Blue Vertin 3 1-1 8, Braxton Niedermeier 1 2-2 4, Will Sapione 7 1-3 20, Henry Chandra 3 0-0 8, Colin McKiernan 3 0-0 8, Liam Hall 1 0-0 2. Totals 21 2-4 57
Bridgeport Central: Aneaje Kearney 5 1-2 12, Khrisjean Simpson 7 3-3 17, Abraham Vasquez 1 0-0 3, Olivert Henry 4 1-1 12, Yohan Reyes 0 2-2 2, Darwin Lara 0 1-2 1, Alex Gourdet 1 0-0 2. Totals 18 8-10 52
3-pointers: NC – Sapione 3, Chandra 2, McKiernan 2, George 1, Vertin 1