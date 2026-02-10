Boys Basketball – Fairfield Ludlowe 55, Stamford 40

Ludlowe 18 11 13 13 – 55
Stamford 6 10 16 8 – 40
Ludlowe: Timmy O’Neill 1 0-1 2, Lorenzo Stabilini 6 5-5 17, Arlo Sollinger 1 4-4 7, Carlo Noecker 9 5-6 23, Brennan Martino 0 0-0 0, Keagan Youngs 1 0-0 2, Johnny Stauss 0 0-0 0, Hudson Kofoed 1 0-0 3.; Totals: 19 14-16 55
Stamford: Jhamari Atkinson 0 0-2 0, Joziah Bennett 7 3-3 17, Makai Prosper 2 1-2 6, Anthony Goldhaber 1 0-0 2, Jordan Sutton 4 0-1 8, Malaki Benotmane 2 2-2 7. Totals: 16 4-10 40
3-Pointers: L – Stabilini, Sollinger, Kofoed; S – Prosper, Benotmane
Fouled Out: S – Prosper, Sutton