Girls Basketball – New Canaan 44, Bridgeport Central 32

Bridgeport Central 6-10-6-10 32
New Canaan 14-9-9-12 44
Bridgeport Central: Ana Dos Santos 4 3-5 11, Keyanna Kendrick 3 0-0 6, Star Rivera 2 0-0 6, Lacher Lawson 2 0-2 4, Isabel Alvarado 1 1-3 3, Elaina Cintron 1 0-0 2, Zi’Ayanna Mason 0 0-4 0, Asharie Dixon 0 0-0 0, Cecelia Belton 0 0-0 0, Amoya Palmer 0 0-0 0, Mayara Mesquita 0 0-0 0. Totals 13 4-14 32
New Canaan: Lucy Detmer 9 0-0 18, Eliza Lorenz 4 0-0 9, Sabrina Bourlatskii 4 0-0 9, Lisa Mallozzi 2 0-2 4, Lucy Bench 1 0-0 2, Natalia Cota 0 1-2 1, Lily Sommers 0 1-2 1, Amaya Ahuja 0 0-0 0, Bella Coca 0 0-0 0, Katie Cicia 0 0-0 0, Maeve Driscoll 0 0-0 0, Lulu Valente 0 0-0 0, Julia DiGiacomo 0 0-0 0. Totals 20 2-6 44
3-pointers: BC – Rivera 2; NC – Lorenz, Bourlatskii