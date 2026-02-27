All FCIAC Boys’ Indoor Track 2026

FIRST TEAM:

Kieran Boyle                            Ridgefield        55

Machai Henry                         Danbury          55

William Gallaway                    Ridgefield        300

David Boside                           Greenwich      300, 4×2 Relay

Ryan Newcomb                       Greenwich      600, 4×8 Relay

Kevin Pennella                        McMahon       600

Aidan Nelson                          Ridgefield        1000

Matteo Chiesara                     Greenwich      1000, SMR

Ryan Monohan                       New Canaan    1600

Andrew Sharron                     Darien             1600, 4×4 Relay

Hudson Schunk                       Warde             3200

James Hayes                           Greenwich      3200

Rysaiah Saunders                    Danbury          55HH, 4×2 Relay

Emmanuel Then Rojas            McMahon       55HH

Jack Hannafin                          Greenwich      4×2 Relay

Daniel Silver                            Greenwich      4×2 Relay

Alexander Yu                           Greenwich      4×2 Relay, SMR

Ja’Karri Green                         Danbury          4×2 Relay

Zai’re Reneau                          Danbury          4×2 Relay

Christopher Rysz                     Danbury          4×2 Relay, SMR

Alexander Perrotta                 Trumbull         4×4 Relay

Nicholas Mochlas                    Trumbull         4×4 Relay

Logan Perez                            Trumbull         4×4 Relay

Justin Steele                            Trumbull         4×4 Relay

Alexander Donahue                Darien             4×4 Relay

Jack Schaller                            Darien             4×4 Relay

Chase Larsen                           Darien             4×4 Relay

Michael Yardis                        Greenwich      4×8 Relay

Oliver Eaton                            Greenwich      4×8 Relay

Benjamin Hayes                      Greenwich      4×8 Relay

Tobeas Kelly                            Danbury          SMR, Long Jump

Caiden Henry                          Danbury          SMR

Angelo Danza                          Danbury          SMR

Noah Frankel                          Greenwich      SMR

Diego Cordero                        Greenwich      SMR

Jacob Mobley                          Greenwich      Shot Put

Ryan Tetro                              Warde             Shot Put

Devin Brenner                         Ludlowe          High Jump

Samuel DiGiovanni                 Staples            High Jump

Nate Elsner                             Westhill           Pole Vault

Brendan Houchin                    Darien             Pole Vault

Charlie Koch                            New Canaan    Long Jump

SECOND TEAM:

Noah Blake                              St. Joseph        50

James Cohen                           McMahon       600

Quinn Kilkenny                       New Canaan    600

Paul Sullivan                            Wilton             1000, SMR

Jack Broderick                         Greenwich      1000

Max Mocarski                         Warde             1600, 3200

Edward Kushel                        Warde             3200

Jovanie Lindo                          Danbury          55HH

Peter Tsapralis                        New Canaan    55HH

Reece Borowsky                     Trumbull         4×2 Relay

Keivon Clarke                          Ludlowe          4×2 Relay

William Quino                         Ludlowe          4×2 Relay

Declan Gitman                        Ludlowe          4×2 Relay

Augustine Zarra                      Ludlowe          4×2 Relay

Daniel Ciccarelli                      Greenwich      4×4 Relay

Leo Baroni                               New Canaan    4×4 Relay

Tristan Bardales                      New Canaan    4×4 Relay

Mark Mischenko                     Ridgefield        4×8 Relay

Arthur Brown                          Ridgefield        4×8 Relay

Ryan Taylor                             Ridgefield        4×8 Relay

Evan Stamp                             Ridgefield        4×8 Relay

Daniel Sanchez                        Danbury          4×8 Relay

Philip Dodoo                           Danbury          4×8 Relay

Benjamin Miller                      Danbury          4×8 Relay

Ryan Miller                              Wilton             SMR

Lincoln Jones                           Wilton             SMR

Luke Constance                       Wilton             SMR

Reece Borowsky                     Trumbull         SMR

Ibraam Boctor                         Trumbull         SMR

Ted Hughes                             Trumbull         SMR

Oliver Celuch                          Wilton             Shot Put

Deshaun Morgan                    Norwalk          Shot Put

Nicholas Martschenko            Greenwich      High Jump

Andrew Khouw                       Darien             Pole Vault

Austin Sposi                            Westhill           Pole Vault

Stan Fleurant                          Central            Long Jump

Kevin Gordon                          Norwalk          Long Jump

