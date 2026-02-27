All FCIAC Boys’ Indoor Track 2026

FIRST TEAM:
Kieran Boyle Ridgefield 55
Machai Henry Danbury 55
William Gallaway Ridgefield 300
David Boside Greenwich 300, 4×2 Relay
Ryan Newcomb Greenwich 600, 4×8 Relay
Kevin Pennella McMahon 600
Aidan Nelson Ridgefield 1000
Matteo Chiesara Greenwich 1000, SMR
Ryan Monohan New Canaan 1600
Andrew Sharron Darien 1600, 4×4 Relay
Hudson Schunk Warde 3200
James Hayes Greenwich 3200
Rysaiah Saunders Danbury 55HH, 4×2 Relay
Emmanuel Then Rojas McMahon 55HH
Jack Hannafin Greenwich 4×2 Relay
Daniel Silver Greenwich 4×2 Relay
Alexander Yu Greenwich 4×2 Relay, SMR
Ja’Karri Green Danbury 4×2 Relay
Zai’re Reneau Danbury 4×2 Relay
Christopher Rysz Danbury 4×2 Relay, SMR
Alexander Perrotta Trumbull 4×4 Relay
Nicholas Mochlas Trumbull 4×4 Relay
Logan Perez Trumbull 4×4 Relay
Justin Steele Trumbull 4×4 Relay
Alexander Donahue Darien 4×4 Relay
Jack Schaller Darien 4×4 Relay
Chase Larsen Darien 4×4 Relay
Michael Yardis Greenwich 4×8 Relay
Oliver Eaton Greenwich 4×8 Relay
Benjamin Hayes Greenwich 4×8 Relay
Tobeas Kelly Danbury SMR, Long Jump
Caiden Henry Danbury SMR
Angelo Danza Danbury SMR
Noah Frankel Greenwich SMR
Diego Cordero Greenwich SMR
Jacob Mobley Greenwich Shot Put
Ryan Tetro Warde Shot Put
Devin Brenner Ludlowe High Jump
Samuel DiGiovanni Staples High Jump
Nate Elsner Westhill Pole Vault
Brendan Houchin Darien Pole Vault
Charlie Koch New Canaan Long Jump
SECOND TEAM:
Noah Blake St. Joseph 50
James Cohen McMahon 600
Quinn Kilkenny New Canaan 600
Paul Sullivan Wilton 1000, SMR
Jack Broderick Greenwich 1000
Max Mocarski Warde 1600, 3200
Edward Kushel Warde 3200
Jovanie Lindo Danbury 55HH
Peter Tsapralis New Canaan 55HH
Reece Borowsky Trumbull 4×2 Relay
Keivon Clarke Ludlowe 4×2 Relay
William Quino Ludlowe 4×2 Relay
Declan Gitman Ludlowe 4×2 Relay
Augustine Zarra Ludlowe 4×2 Relay
Daniel Ciccarelli Greenwich 4×4 Relay
Leo Baroni New Canaan 4×4 Relay
Tristan Bardales New Canaan 4×4 Relay
Mark Mischenko Ridgefield 4×8 Relay
Arthur Brown Ridgefield 4×8 Relay
Ryan Taylor Ridgefield 4×8 Relay
Evan Stamp Ridgefield 4×8 Relay
Daniel Sanchez Danbury 4×8 Relay
Philip Dodoo Danbury 4×8 Relay
Benjamin Miller Danbury 4×8 Relay
Ryan Miller Wilton SMR
Lincoln Jones Wilton SMR
Luke Constance Wilton SMR
Reece Borowsky Trumbull SMR
Ibraam Boctor Trumbull SMR
Ted Hughes Trumbull SMR
Oliver Celuch Wilton Shot Put
Deshaun Morgan Norwalk Shot Put
Nicholas Martschenko Greenwich High Jump
Andrew Khouw Darien Pole Vault
Austin Sposi Westhill Pole Vault
Stan Fleurant Central Long Jump
Kevin Gordon Norwalk Long Jump