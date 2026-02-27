All FCIAC Girls’ Indoor Track 2026

FIRST TEAM:

Ann Sara Luma                        McMahon       55, 300

Ella Barber                              Greenwich      55, 4×2 Relay

Gabriella Rivera                      McMahon       300, 55HH

Gemma Hardwick                   Greenwich      600, 4×4 Relay, 4×8 Relay

Georgina Harrington               New Canaan    600, SMR

Eliana Daplyn                          Greenwich      1000, 4×4 Relay, SMR

Erin Byrne                               Ridgefield        1000

Alexandra Morgan                  Warde             1600

Sophie Passalacqua                Greenwich      1600, 3200

Sarah Bogdan                          Staples            3200

Manar Abis                             Staples            55HH

Nina Silver                               Greenwich      4×2 Relay

Riley Barber                            Greenwich      4×2 Relay, SMR

Chloe Culver                            Greenwich      4×2 Relay, 4×4 Relay, SMR

Camille Wyatt                         Ridgefield        4×2 Relay

Sara Hill                                   Ridgefield        4×2 Relay

Michelle Scheffel                    Ridgefield        4×2 Relay

Lucy Thompson                       Ridgefield        4×2 Relay

Margaret McCooe                  Greenwich      4×4 Relay, 4×8 Relay, SMR

Olivia Wellen                           Ludlowe          4×4 Relay

Maya Patten                           Ludlowe          4×4 Relay

Emily Sanders                         Ludlowe          4×4 Relay

Ann Gilligan                            Ludlowe          4×4 Relay

Orla Muir                                Greenwich      4×8 Relay

Adriana Bozza                         Greenwich      4×8 Relay

Mara Simatic                           New Canaan    4×8 Relay, SMR

Bridget deKanter                    New Canaan    4×8 Relay

Lauren Casey                          New Canaan    4×8 Relay

Gabrielle Savelli                      New Canaan    4×8 Relay

Kate Frangione                        New Canaan    SMR, Pole Vault

Caroline Richey Elliott             New Canaan    SMR

Alexandra Lockwood              Ludlowe          Shot Put

Theresa Knuth                        Greenwich      Shot Put

Frieda Patzner                         Ludlowe          High Jump

Ann Gilligan                            Ludlowe          High Jump

Melinda Pettit                         Wilton             Pole Vault

Taylor Black                            Staples            Long Jump

Milana Hutchins                      New Canaan    Long Jump

SECOND TEAM:

McKenzyi Bell                         Trumbull         55

Jamaya Slowley                       Central            300

Samantha Russo                     Trumbull         600

Sienna deKanter                     New Canaan    1000, 1600, 3200

Grace Glaser                           St. Joseph        1000

Angelina Ruggeri                     Ridgefield        3200

Lily Nyarady                            Danbury          55HH

Samaya Dawkins                     Greenwich      55HH

Eleni Petridis                           McMahon       4×2 Relay

Torri Hall                                 McMahon       4×2 Relay

Finley Maloney                       Ludlowe          4×2 Relay

Caroline Morris                       Ludlowe          4×2 Relay

Gwendolyn Gibbon                 Ludlowe          4×2 Relay

Scarlett McCabe                     Darien             4×4 Relay

Lizzy Sullivan                           Darien             4×4 Relay

Evelyn Tie                                Darien             4×4 Relay

McKenna Shea                        Darien             4×4 Relay

Mary Stevens                          Staples            4×4 Relay

Blake Dewitt                           Staples            4×4 Relay

Elyse Ferraro                           Staples            4×4 Relay

Lauren Ash                              Trumbull         4×8 Relay

Mia Romano                           Trumbull         4×8 Relay

Rebecca Drury                        Trumbull         4×8 Relay

Mia Lafaille                             Trumbull         4×8 Relay

Elizabeth Gallaway                  Ridgefield        4×8 Relay

Lila Schoenherr                       Ridgefield        4×8 Realy

Katelyn Hickey                        Ridgefield        4×8 Relay

Liliana Ciuffetelli                     Ridgefield        4×8 Relay

Maya Anderson                      Ridgefield        SMR

Isla Dougan                             Ridgefield        SMR

Deleanna Urizar                      Warde             SMR

Ivy D’Elia                                 Warde             SMR

Mia Ferranti                            Warde             SMR

Elizabeth Campbell                 Ridgefield        Shot Put

Pieper Markowski                   Wilton             Shot Put

Kendall Cunningham               Warde             Pole Vault

Leave a Comment