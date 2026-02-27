All FCIAC Girls’ Indoor Track 2026

FIRST TEAM:
Ann Sara Luma McMahon 55, 300
Ella Barber Greenwich 55, 4×2 Relay
Gabriella Rivera McMahon 300, 55HH
Gemma Hardwick Greenwich 600, 4×4 Relay, 4×8 Relay
Georgina Harrington New Canaan 600, SMR
Eliana Daplyn Greenwich 1000, 4×4 Relay, SMR
Erin Byrne Ridgefield 1000
Alexandra Morgan Warde 1600
Sophie Passalacqua Greenwich 1600, 3200
Sarah Bogdan Staples 3200
Manar Abis Staples 55HH
Nina Silver Greenwich 4×2 Relay
Riley Barber Greenwich 4×2 Relay, SMR
Chloe Culver Greenwich 4×2 Relay, 4×4 Relay, SMR
Camille Wyatt Ridgefield 4×2 Relay
Sara Hill Ridgefield 4×2 Relay
Michelle Scheffel Ridgefield 4×2 Relay
Lucy Thompson Ridgefield 4×2 Relay
Margaret McCooe Greenwich 4×4 Relay, 4×8 Relay, SMR
Olivia Wellen Ludlowe 4×4 Relay
Maya Patten Ludlowe 4×4 Relay
Emily Sanders Ludlowe 4×4 Relay
Ann Gilligan Ludlowe 4×4 Relay
Orla Muir Greenwich 4×8 Relay
Adriana Bozza Greenwich 4×8 Relay
Mara Simatic New Canaan 4×8 Relay, SMR
Bridget deKanter New Canaan 4×8 Relay
Lauren Casey New Canaan 4×8 Relay
Gabrielle Savelli New Canaan 4×8 Relay
Kate Frangione New Canaan SMR, Pole Vault
Caroline Richey Elliott New Canaan SMR
Alexandra Lockwood Ludlowe Shot Put
Theresa Knuth Greenwich Shot Put
Frieda Patzner Ludlowe High Jump
Ann Gilligan Ludlowe High Jump
Melinda Pettit Wilton Pole Vault
Taylor Black Staples Long Jump
Milana Hutchins New Canaan Long Jump
SECOND TEAM:
McKenzyi Bell Trumbull 55
Jamaya Slowley Central 300
Samantha Russo Trumbull 600
Sienna deKanter New Canaan 1000, 1600, 3200
Grace Glaser St. Joseph 1000
Angelina Ruggeri Ridgefield 3200
Lily Nyarady Danbury 55HH
Samaya Dawkins Greenwich 55HH
Eleni Petridis McMahon 4×2 Relay
Torri Hall McMahon 4×2 Relay
Finley Maloney Ludlowe 4×2 Relay
Caroline Morris Ludlowe 4×2 Relay
Gwendolyn Gibbon Ludlowe 4×2 Relay
Scarlett McCabe Darien 4×4 Relay
Lizzy Sullivan Darien 4×4 Relay
Evelyn Tie Darien 4×4 Relay
McKenna Shea Darien 4×4 Relay
Mary Stevens Staples 4×4 Relay
Blake Dewitt Staples 4×4 Relay
Elyse Ferraro Staples 4×4 Relay
Lauren Ash Trumbull 4×8 Relay
Mia Romano Trumbull 4×8 Relay
Rebecca Drury Trumbull 4×8 Relay
Mia Lafaille Trumbull 4×8 Relay
Elizabeth Gallaway Ridgefield 4×8 Relay
Lila Schoenherr Ridgefield 4×8 Realy
Katelyn Hickey Ridgefield 4×8 Relay
Liliana Ciuffetelli Ridgefield 4×8 Relay
Maya Anderson Ridgefield SMR
Isla Dougan Ridgefield SMR
Deleanna Urizar Warde SMR
Ivy D’Elia Warde SMR
Mia Ferranti Warde SMR
Elizabeth Campbell Ridgefield Shot Put
Pieper Markowski Wilton Shot Put
Kendall Cunningham Warde Pole Vault