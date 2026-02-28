FCIAC Boys Basketball Quarterfinals – Fairfield Ludlowe 57, New Canaan 56

New Canaan 8 17 9 22 – 56
Ludlowe 15 12 15 15 – 57
New Canaan: Dallas George 2 1-2 7, Colin Finnerty 3 0-0 9, Blue Vertin 2 0-1 4, Braxton Niedermeier 2 2-2 6, Will Sapione 1 1-2 3, Henry Chandra 8 6-9 25, Colin McKiernan 1 0-0 2, Liam Hall 0 0-0 0. Totals 19 10-16 56
Ludlowe: Gavin Mertz 3 2-7 9, Timmy O’Neill 0 0-2 0, Lorenzo Stabilini 4 3-4 13, Arlo Sollinger 2 0-0 5, Carlo Noecker 8 6-11 23, Brennan Martino 0 0-0 0, Keagan Youngs 0 0-0 0, Johnny Strauss 1 1-4 4, Hudson Kofoed 1 0-0 3. Totals 19 12-28 57
3-pointers: NC – Finnerty 3, Chandra 3, George 2; FL – Stabilini 2, Mertz 1, Sollinger 1, Noecker 1, Stauss 1, Kofoed 1.