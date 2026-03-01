FCIAC Girls Basketball Quarterfinals – Greenwich 49, St. Joseph 37

St. Joseph 10 7 10 10 – 37
Greenwich 14 10 13 12 – 49
St. Joseph: Hannah Wells 2 0-0 6, Molly Kerry 1 0-0 2, Frankie Pagano 2 0-0 6, Lucy Warren 0 0-0 0, Olivia Atkins 6 0-0 14, Erin Jacques 0 2-2 2, Julia Delrie 1 0-0 2, Lily Recupero 1 2-2 5. Totals 13 4-4 37.
Greenwich: Mikayla Kiernan 0 1-2 1, Lily Nogaki 0 2-2 0 2-2 2, Elsa Xhekaj 1 3-8 5, Madi Utzinger 5 5-6 18, Maddie Young 0 1-2 1, Zuri Faison 9 1-6 20, Juliette Pelham 1 0-0 2. Totals 16 13-26 49.
3-pointers: SJ – Wells 2, Pagano 2, Atkins 2, Recuepro 1; G – Utzinger 3, Faison 1.