FCIAC Boys Basketball Quarterfinals – Ridgefield 68, Fairfield Warde 64

Warde 15 14 15 20 – 64
Ridgefield 13 18 20 17 – 68
Fairfield-Warde: Brandon Stewart-Jones 1 2-2 4, Joe Fitzpatrick 7 0-4 15, Justin Santos 0 0-0 0, Caden Quigley 5 0-0 14, Anthony Gourdet 9 3-3 21, Ryan Tully 3 0-0 6, Thomas Coppola 2 0-0 4. Totals 27 5-9 64.
Ridgefield: Jayson Genova 7 2-2 20, Joseph Humphrey 1 1-2 4, Carter Specht 1 0-1 2, Jack Winstanley 1 0-0 3, Jackson Kubrin 0 0-0 0, Jacob Hankla 5 3-3 13, Christopher Ganal 1 0-0 2, Finnley Montaner 2 0-0 5, Patrick Foley 7 7-10 21. Totals 25 13-18 68
3-pointers: FW – Quigley 4, Fitzpatrick 1; R – Genova 2, Humphrey 1, Winstanley 1, Montaner 1