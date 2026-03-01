FCIAC Girls Basketball Quarterfinals – Fairfield Warde 47, Danbury 37

Warde 11 11 13 12 – 47
Danbury 10 4 7 16 – 37
Fairfield-Warde: Lily McDonald 0 0-0 0, Ava Feay 4 3-6 13, Julia Fekete 2 0-0 5, Sarina Elliott 0 1-2 1, Chloe McDonald 2 1-2 7, Sofia Hardiman 4 4-4 13, Ivy Feay 2 1-4 5, Rebecca Morris 0 3-4 3. Totals 14 13-22 47
Danbury: Lily Bevington 1 0-2 2, Carleigh Bock 1 1-2 4, Analia Duran 1 0-0 2, Roxane Tweah 5 2-3 13, Sydney Brown 0 0-0 0, Morgan Bleecker 2 0-1 4, T’Aira Walters 4 0-1 10, Samantha Ruffles 1 0-0 2. Totals 15 3-9 37
3-pointers: FW – A Feay 2, McDonald 2, Fekete 1, Hardiman 1; D – Walters 2, Bock 1, Tweah 1.