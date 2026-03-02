FCIAC Girls Basketball Semifinals – Staples 53, Stamford 41

Stamford 3 9 8 21 – 41
Staples 23 6 12 12 – 53
Stamford: Janiah Steele 1 1-2 3, Jalynn Presley 4 4-5 12, Taylor Roncoroni 4 2-2 13, Maddie O’Connor 2 0-1 4, Rachel Stokes 0 0-0 0, Elliott Browne 1 0-0 2, Chassity Smith 2 2-3 6, Jamilla Plowden 0 1-2 1. Totals 14 10-15 41.
Staples: Freya Harvey 6 3-6 16, Chloe Smith 5 2-4 14, Addie Talbott 2 2-2 7, Marley Belzer 0 0-0 0, Sammy Selig 1 3-3 5, Riley Caney 2 0-0 4, Emma Asiel 2 0-0 5, Sadie Katzner 1 0-0 2. Totals 19 10-15 53
3-pointers: STAM – Ronconci 3; STAP – Smith 2, Harvey 1, Talbott 1, Asiel 1.