All FCIAC Boys’ Basketball 2026

First Team:

Sean Wilson, Trumbull

Sam Clachko, Staples

Jordan Sutton, Stamford

Carlo Noecker, Ludlowe

Jayson Genova, Ridgefield

Henry Chandra, New Canaan

Mason Tobias, Staples

Second Team:

Sandro Scott, Greenwich

Anthony Stephenson, Westhill

Ryan Tully, Warde

Daquan Turner, Westhill

Aneaje Kearney, Central

Will Sapione, New Canaan

Patrick Foley, Ridgefield

Third Team:

Dhilan Lowman, Staples

Tavaris Tweedie, Brien McMahon

Lorenzo Stabilini, Ludlowe

Jaden Tuhaise, Trumbull

Sean Kaliski, Wilton

Austin Heyer, Staples

Joe Fitzpatrick, Warde

All Defensive Team:

Austin Heyer, Staples

Jordan Sutton, Stamford

Colin McKiernan, New Canaan

Arlo Sollinger, Ludlowe

Patrick Foley, Ridgefield

Player of the Year:

Sean Wilson, Trumbull

Coach of the Year:

Dave Goldshore, Staples

Leave a Comment