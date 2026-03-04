All FCIAC Boys’ Basketball 2026

First Team:
Sean Wilson, Trumbull
Sam Clachko, Staples
Jordan Sutton, Stamford
Carlo Noecker, Ludlowe
Jayson Genova, Ridgefield
Henry Chandra, New Canaan
Mason Tobias, Staples
Second Team:
Sandro Scott, Greenwich
Anthony Stephenson, Westhill
Ryan Tully, Warde
Daquan Turner, Westhill
Aneaje Kearney, Central
Will Sapione, New Canaan
Patrick Foley, Ridgefield
Third Team:
Dhilan Lowman, Staples
Tavaris Tweedie, Brien McMahon
Lorenzo Stabilini, Ludlowe
Jaden Tuhaise, Trumbull
Sean Kaliski, Wilton
Austin Heyer, Staples
Joe Fitzpatrick, Warde
All Defensive Team:
Austin Heyer, Staples
Jordan Sutton, Stamford
Colin McKiernan, New Canaan
Arlo Sollinger, Ludlowe
Patrick Foley, Ridgefield
Player of the Year:
Sean Wilson, Trumbull
Coach of the Year:
Dave Goldshore, Staples