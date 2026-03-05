All FCIAC Gymnastics 2026

FIRST TEAM:
Tessa Chamberlin, Trumbull
Sarah Smeraglino, Ludlowe
Mackenzie Morehouse, Ridgefield
Courtney Timmeny, Darien
Ava Buswell, Trumbull
Jayla Wright, Trumbull
Sara Renda, Trumbull
Carly Murphy, Trumbull
Maya Sebastian, Norwalk
Avery Hanson, Darien
Julia Hobert, Ridgefield
Maite Di Pietro, Staples
Hayden Holm, St. Joseph
Hannah Bitsky, Staples
Allison Massaua, Wilton
Mia Cochran, Staples
SECOND TEAM:
Kayla Koproski, Darien
Isabelle Lee, Trumbull
Isabelle Noel, Stamford
Laura Rosas Serrano, Norwalk
Mallory Calabrese, Warde
Olivia Brantley, Ludlowe
Ritka Allade, Trumbull
Ava Leykikh, Ludlowe
Marine Samame, Darien
Abigael Deane, Wilton
Caitlin Eckert, Norwalk
Katherine Sunderland, Staples
Samantha Sargeant, Norwalk
Maya Szypulski, Wilton
Kyra Doran, Wilton
Eloise Arber, Staples
Emilia Fletcher, Staples
Sally Pelligra, Trumbull
Nura Mathema, Ludlowe
Claire Korchinski, Ludlowe
Abby Walsh, Ludlowe
Kayla Algeri, Trumbull
HONORABLE MENTION:
Olivia Smith, Greenwich
Sarah Arango, Staples
Katie Hoffman, Norwalk
Kyla Bedell, St. Joseph
Lily Caruso, Darien
Teagan Weber, Ludlowe
Brynleigh Holms, Warde
Alyssa Duarte, Wilton
Veronica Sernicki, Trumbull
Peri Bernstein, Westhill
Siena McGrath-DiMare, Stamford