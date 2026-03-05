All FCIAC Gymnastics 2026

FIRST TEAM:

Tessa Chamberlin, Trumbull

Sarah Smeraglino, Ludlowe

Mackenzie Morehouse, Ridgefield

Courtney Timmeny, Darien

Ava Buswell, Trumbull

Jayla Wright, Trumbull

Sara Renda, Trumbull

Carly Murphy, Trumbull

Maya Sebastian, Norwalk

Avery Hanson, Darien

Julia Hobert, Ridgefield

Maite Di Pietro, Staples

Hayden Holm, St. Joseph

Hannah Bitsky, Staples

Allison Massaua, Wilton

Mia Cochran, Staples

SECOND TEAM:

Kayla Koproski, Darien

Isabelle Lee, Trumbull

Isabelle Noel, Stamford

Laura Rosas Serrano, Norwalk

Mallory Calabrese, Warde

Olivia Brantley, Ludlowe

Ritka Allade, Trumbull

Ava Leykikh, Ludlowe

Marine Samame, Darien

Abigael Deane, Wilton

Caitlin Eckert, Norwalk

Katherine Sunderland, Staples

Samantha Sargeant, Norwalk

Maya Szypulski, Wilton

Kyra Doran, Wilton

Eloise Arber, Staples

Emilia Fletcher, Staples

Sally Pelligra, Trumbull

Nura Mathema, Ludlowe

Claire Korchinski, Ludlowe

Abby Walsh, Ludlowe

Kayla Algeri, Trumbull

HONORABLE MENTION:

Olivia Smith, Greenwich

Sarah Arango, Staples

Katie Hoffman, Norwalk

Kyla Bedell, St. Joseph

Lily Caruso, Darien

Teagan Weber, Ludlowe

Brynleigh Holms, Warde

Alyssa Duarte, Wilton

Veronica Sernicki, Trumbull

Peri Bernstein, Westhill

Siena McGrath-DiMare, Stamford

