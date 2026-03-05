All FCIAC Girls’ Ice Hockey

FIRST TEAM:

FORWARDS:

Izzy Haire, Darien

Adriana Gromelski, Darien

Izzy Janiga, New Canaan

Riley Malay, Wilton/Norwalk/McMahon

Anne Leydon, Stamford/Westhill/Staples

Ella Pearle, Stamford/Westhill/Staples

Emma Weiss, Trumbull/St. Joseph

DEFENSE:

Lila Fiorita, Darien

Ellie Simon, Trumbull/St. Joseph

Ashton Pinkernell, New Canaan

Avery Askew, Stamford/Westhill/Staples

GOAL:

Macyn Callahan, New Canaan

Lucy Kimberly, Trumbull/St. Joseph

Player of the Year:

Adriana Gromelski, Darien

Coach of the Year:

Michele Gintoli, Wilton/Norwalk/McMahon

SECOND TEAM:

FORWARDS:

Mia Avalos, Darien

Annie Johnson, Wilton/Norwalk/McMahon

Jane Malay, Wilton/Norwalk/McMahon

Eleanor Fine, Greenwich

Cassidy Reyes, Fairfield Ludlowe/Warde

Bella Theall, Fairfield Ludlowe/Warde

Kelsey Gotti, Ridgefield/Danbury

Maclaine Myers, Ridgefield/Danbury

DEFENSE:

Sophie Beach, Darien

Grayson Farnum, Wilton/Norwalk/McMahon

Jenna Vigano, New Canaan

Hailey Dreher, Greenwich

GOAL:

Cam Seely, Darien

Tess Ward, Wilton/Norwalk/McMahon

HONORABLE MENTION:

Teagan Josef, Darien

Berkeley Holland, New Canaan

J.D. Natale, New Canaan

Lina Kivikko, New Canaan

Olivia Vazquez, S/W/S

Kat Diem, S/W/S

Grace Kapitan, S/W/S

Miren Woolven, Greenwich

Lexi Lisjak, Greenwich

Sydney Micalizzi, Trumbull/St. Joes

Jaimie Candullo, Ridgefield/Danbury

