All FCIAC Girls’ Ice Hockey

FIRST TEAM:
FORWARDS:
Izzy Haire, Darien
Adriana Gromelski, Darien
Izzy Janiga, New Canaan
Riley Malay, Wilton/Norwalk/McMahon
Anne Leydon, Stamford/Westhill/Staples
Ella Pearle, Stamford/Westhill/Staples
Emma Weiss, Trumbull/St. Joseph
DEFENSE:
Lila Fiorita, Darien
Ellie Simon, Trumbull/St. Joseph
Ashton Pinkernell, New Canaan
Avery Askew, Stamford/Westhill/Staples
GOAL:
Macyn Callahan, New Canaan
Lucy Kimberly, Trumbull/St. Joseph
Player of the Year:
Adriana Gromelski, Darien
Coach of the Year:
Michele Gintoli, Wilton/Norwalk/McMahon
SECOND TEAM:
FORWARDS:
Mia Avalos, Darien
Annie Johnson, Wilton/Norwalk/McMahon
Jane Malay, Wilton/Norwalk/McMahon
Eleanor Fine, Greenwich
Cassidy Reyes, Fairfield Ludlowe/Warde
Bella Theall, Fairfield Ludlowe/Warde
Kelsey Gotti, Ridgefield/Danbury
Maclaine Myers, Ridgefield/Danbury
DEFENSE:
Sophie Beach, Darien
Grayson Farnum, Wilton/Norwalk/McMahon
Jenna Vigano, New Canaan
Hailey Dreher, Greenwich
GOAL:
Cam Seely, Darien
Tess Ward, Wilton/Norwalk/McMahon
HONORABLE MENTION:
Teagan Josef, Darien
Berkeley Holland, New Canaan
J.D. Natale, New Canaan
Lina Kivikko, New Canaan
Olivia Vazquez, S/W/S
Kat Diem, S/W/S
Grace Kapitan, S/W/S
Miren Woolven, Greenwich
Lexi Lisjak, Greenwich
Sydney Micalizzi, Trumbull/St. Joes
Jaimie Candullo, Ridgefield/Danbury