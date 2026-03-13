CIAC Division II Boys Basketball Quarterfinals – New Canaan 74, Maloney 71 (2 OT)

Maloney 16-16-13-11-7-8 71
New Canaan 16-11-13-16-7-11 74
Maloney: Mike Massey 9 4-5 23, Jordan London 9 2-4 22, Eli Showerda 5 2-3 14, Ben Jibikilay 4 0-1 8, Sean Bowels 1 2-2 4, Jake Giacco 0 0-0 0, Tyson Sheats 0 0-0 0. Totals 28 10-15 71
New Canaan: Henry Chandra 12 1-2 30, Will Sapione 6 4-4 18, Colin McKiernan 4 0-0 9, Dallas George 4 1-2 9, Braxton Neidermeier 1 2-2 4, Blue Vertin 1 0-0 2, Liam Hall 1 0-0 2, Colin Finnerty 0 0-0 0. Totals 29 8-10 74
3-pointers: M – London 2, Showerda 2, Massey; NC – Chandra 5, Sapione 2, McKiernan