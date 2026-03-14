CIAC Division II Girls Basketball Quarterfinals – Staples 42, South Windsor 35

Staples 42, South Windsor 35
South Windsor 8 11 6 10 – 35
Staples 6 14 9 13 – 42
South Windsor: Erin Martin 0 1-2 1, Teagan Purcell 5 2-4 14, Shea Brochu 5 0-0 15, Madison Carpenter 1 0-0 3, Elise Glunt 0 2-2 2. Totals 11 5-8 35
Staples: Maeve Best 1 0-0 2, Freya Harvey 7 0-0 18, Chloe Smith 2 5-6 10, Addie Talbott 1 1-2 3, Marley Belzer 0 0-0 0, Riley Caney 1 0-0 2, Emma Asiel 1 0-0 3, Sadie Katzner 2 0-0 4. Totals 15 6-8 42
3-pointers: SW – Brochu 5, Purcell 2, Carpenter 1; S – Harvey 4, Smith 1, Asiel 1.
Notes: S – Caney 9 rebounds.
Staples girls first semifinal since 2020.