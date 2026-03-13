2026 All-FCIAC Boys Ice Hockey

Division I First Team:

Tony DelCarmine, New Canaan

Rogan Lowe, New Canaan

Jack Marisca, Darien

Jack Crowell, New Canaan

Alex Levey, Darien

Blake Pozatek, New Canaan

Division I Second Team:

Teddy Baum, Darien

Tim Gallagher, Ridgefield

Drew Harmon, New Canaan

Craig Hertwig, Ridgefield

John Meehan, Greenwich

George Brown, Darien

Sammy Ceconi, St. Joseph

Michael Kniffin, Darien

Cam Lyden, New Canaan

Schafer Repsher, Darien

Honorable Mention:

Will Ericson, New Canaan

Teddy Johnson, Greenwich

Ryan Thurlow, Darien

James Troy, Darien

Grant Seward, St. Joseph

James Britton, Ridgefield

Will Salib, Greenwich

Division II/III First Team:

Colin Faherty, Wilton

Drew Kaufman, Trumbull

James Lacoseglio, McMahon/Norwalk/Staples

Robert Baronowski, Wilton

CJ Berlingo, Westhill/Stamford

Devin Oliveri, Wilton

Division II/III Second Team:

Ray Baldwin, Trumbull

Will Begnal, Wilton

Ethan Brown-Toussaint, Westhill/Stamford

Jacob Laskovsky, McMahon/Norwalk/Staples

Kevin Macken, Wilton

Joey Caruso, Fairfield Ludlowe/Warde

Greg Fila, Wilton

Graham Horan, Wilton

Tyler Landin, Trumbull

Ty Barton, Trumbull

Mason Mountain, McMahon/Norwalk/Staples

Honorable Mention:

Joey Ayotte, Trumbull

Ryan Dilley, Fairfield Ludlowe/Warde

Chris Gomez, Westhill/Stamford

Connor Smith, Westhill/ Stamford

Mac Lawton, McMahon/Norwalk/Staples

James Tomoda, McMahon/Norwalk/Staples

Tristan Baker, Fairfield Ludlowe/Warde

