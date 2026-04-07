FCIAC Scoreboard and Schedule for April 6-11

Monday, April 6

Baseball

Stamford 11, Weston 6

Danbury at Immaculate, 4 p.m.

Fairfield Warde 3, Norwalk 1

Bethel 9, St. Joseph 1

Greenwich 10, Joel Barlow 1

Ryan Johnson 4.1 IP, no hits allowed; Luke Langhorne 4-for-4.

Wilton 13, Bunnell 5

New Fairfield 6, Darien 2

Masuk 4, Trumbull 0

Kolbe 22, Bridgeport Central 0

Softball

St. Joseph 5, St. Anthony’s (NY) 4

Trumbull 12, Bethel 0 (5 innings)

Trumbull 002 91 – 12 15 1

Bethel 000 00 – 0 1 1

T: Harper Delaney W (1-0) and Julia Terry.

B: Cameryn Burns L, Abby Moore 4th and Giselle Parisi.

T: Terry, Brianna Potok and Kylie Lucia had 3 hits each; Harper Delaney had 10 strikeouts.

Stamford at Bunnell, 4:15 p.m.

Westhill 12, Joel Barlow 0 (6 innings)

Girls Lacrosse

East Catholic at Brien McMahon, 3 p.m.

Boys Volleyball

Stamford 3, Joel Barlow 1

Masuk 3, St. Joseph 1

Newtown 3, Danbury 1

Ridgefield 3, Brookfield 0

Fairfield Warde 3, Kolbe Cathedral 1

Boys Tennis

Ridgefield 7, Bridgeport Central 0

Singles: Nathanael Campos (R) def.Howayne Gayle 6-0, 6-0; Patrick Krasucki (R) def. Edwin Menendez 6-0, 6-0; Matt Drake (R) def. Fernando Marin 6-0, 6-1; Will Knispel (R) def. Ezequiel Lopez 6-0, 6-0; Doubles: Matt Prichard/Steven Coury (R) def. Maxbey Chanla/Gael Quintero 6-0, 6-0; Myles Parrish/Ryan Tuberfield (R) def. Klein Pasteur/Brandon Zecua 6-0, 6-0; John Shrivell/Jacob Kalafus (R) def. Maxwell Setal/Mark Vargas 6-0, 6-0.

Danbury at Trumbull, 4 p.m.

Fairfield Warde at St. Joseph, 4 p.m.

Greenwich at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.

Wilton 6, Norwalk 1

Singles: Preet Dave (N) def. Leo Capener 6-4, 6-4; Pranay Jalan (W) def. Andre Orasanu 6-1, 6-1; Oscar Wayland (W) def. Omar Bestiane 6-1, 6-0; Josh Tang (W) def. Hisham Vahora 6-0, 6-0; Doubles: Hans Greene/Grayson Meyer (W) def. Brennan Figuereo/Bryan Avalos 6-0, 6-0.

Stamford 5, Brien McMahon 2

Singles: David Kaplan (S) def. Aidan Miller 6-2, 6-0; Aryeh Pollack (S) def. Loic Henderson 6-3, 6-1; Aidan Larson (S) def. Teddy Cowners 6-2, 6-4; Will Amerio (S) def. Kabir Rokkam 6-1, 6-0; Doubles: Anny Mondra/Ben Homewood (BM) def. Colin Doughny/Gabe Lesser 7-5, 6-4; Zach Neer/Matthew Little (BM) def. Eshwar Karthik/Gavin Margerum 7-5, 6-4; Abhay Jain/Sebastian Perez (S) def. Saad Lebowski/Joshua Elriachi 7-5, 6-2.

New Canaan 6, Staples 1

Westhill at Darien, 4 p.m.

Girls Tennis

Ridgefield 7, Bridgeport Central 0

Singles: Liliana Estrade (R) def. Emma Adrovic 6-0, 6-1; Siri Soboeinski (R) def. Emily Chiroy 6-1, 7-5; Adele Nixoa (R) def. Julia Andrade 6-1, 6-0; Caitlin Hill (R) def. Sydney Woods 6-0, 6-0; Doubles: Rilynn Mchoacy/Marasui Kanumuri (R) def. Haily Tineo/Coney Jiang 7-5, 6-1; Veda Rosenzueig/Nisha Sankaran (R) def. Heidi Setiadi/Linh Ngo 6-0, 6-2; Ella Devere/Scarlett Giannettino (R) def. Katherine Kounnavong/Aylin Rojas 6-2, 6-4.

Stamford 4, Brien McMahon 3

Singles: Daniela Hernandez (S) def. Paula Rosales 6-0, 6-0; Yasmin Gutierrez (BM) def. Camila Aguilar 3-6, 6-4, 6-1; Amelia Battikha (S) def. Devi Pangea 1-6, 6-2, 6-3; Mira Paul (S) def. Priya Pate 6-1 6-0; Doubles: Reya Kotha/Leyla Dinc (S) def. Caitlyn Jacobsen/Jackie Abella 6-4, 6-0; Claire George/Samantha Abela (BM) def. Isha Kotha/Daphne Dimitroglou 6-2, 6-2; Kate Kolman/Waria Chowdhury (BM) def. Emma Polletta/Lucy Lotstein 6-4, 7-6.

Darien 7, Westhill 0

Singles: Scarlett O’Malley (D) def. Nathalie Gueguen 6-3, 6-0; Emma Nichols (D) def. Audrey Li 6-1, 6-0; Andrea Copper (D) def. Ziomara Galvan 6-0, 6-2; Giovanna Pistone (D) def. Sierra Champ 6-0, 6-0; Doubles: Sara Droogan/Sydney Johnson (D) def. Natalia Giben/Joud Karaka 6-0, 6-0; Luli Escajadillo/Hannah Perkins (D) def. Sylvie Rosenberg/Vivian Michalske 6-0, 6-0; Winnie Bluestein/Ava Mohr (D) def. Gargy Bagme/Maddie Champ 8-2.

Greenwich 6, Fairfield Ludlowe 1

Singles: Shining Sun (G) def. Mairead Kelly 6-2, 7-5; Caitlin Mahoney (G) def. Elle Seaver 6-1, 6-0; Avery Li (G) def. Phoebe Fischbach 6-1, 7-6; Chloe Culver (G) def. Simone Tipert 6-0, 6-0; Doubles: Maddy Wilber/Sophia Guerrero (G) def. Paige Seaver/Ellery Walker 6-2, 6-2; Lizzie Meyers/Blakely LaGreca (FL) def. Bella Barban/Olivia Popp 6-3, 1-6, 6-3; Clara Sibley/Priya Gupta (G) def. Katherine Mitchell/Sara Seward 6-3, 7-5.

Staples 4, New Canaan 3

Singles: Leah Zhang (NC) def. Olivia Lazar 6-0, 6-1; Amelia Berkowitz (S) def. Chloe Hoegsteadt 6-1, 6-3; Adrianna Gavriloiu (S) def. Sasha Belov 6-2, 6-0; Kat Siegner (S) def. Aarna Gupta 6-2, 6-1; Doubles: Camryn Lee/Bella Caiaba (NC) def. Isa Alfageme/Rachel Guzman 6-0, 6-1; Sophie Adamayk/Lucy Benan (NC) def. Aanya Gandhi/Azita Vazhayil ‘6-2, 6-3; Dylan Lehrer/Emme Steinberg (S) def. Sofia Gianmarco/Olivia Vellante 6-3, 6-4.

St. Joseph at Fairfield Warde, 4 p.m.

Danbury 4, Trumbull 3

Singles: Sydney Radachowsky (D) def. Ria Beri 6-0, 6-0; Emilia Schwartz (D) def. Naima Estime 7-5, 6-2; Stephany Reyes (D) def. Charlotte Nguyen 6-4, 6-3; Aitana Perez (D) def. Ladhanya Balamurugan 6-3, 6-2; Doubles: Erin Martini and Gemma Tomei (T) def. Jeannine Hannon and Gabby Judnarine 3-6, 6-2, 6-3; Nora Lehman and Sara Antihi (T) def. Kayle Schweitzer and Gabby Zhunio 7-5, 1-6, 6-2; Chloe Thompson and Amelia Dueck (T) def. Sheila Andrade and Rosy Siguenza 6-1, 6-3.

Wilton 7, Norwalk 0

Singles: Ava Herbstreith (W) def. Andrea Charles 6-0, 6-0; Mohini Rathore (W) def. Rachel Meek 6-0, 6-0; Shia Borelli (W) def. Camille Miller 6-0, 6-0; Adali Balackis (W) def. Madisan Onitz 6-0, 6-0; Doubles: Gabby Torres/Caroline O’Grady (W) def. Muha Elbahr/Sofia Mejia 6-2, 6-4; Grace Johnson/Mia Decore (W) def. Makaula Willams/Lauren Vogt 6-3, 6-0; Ellery Worst/Charlotte Ahearn (W) def. Christina Vhecky/Brianna Gonzalez 6-1, 6-0

Girls Golf

Darien 188, Wilton 198

Trumbull 188, Amity 194

Tuesday, April 7

Baseball

Bridgeport Central at Harding, 4 p.m.

Greenwich at Staples, 4 p.m.

New Milford at Brien McMahon, 4 p.m.

Newtown at Ridgefield, 4:30 p.m.

Softball

Greenwich at Brien McMahon, 1 p.m.

Newtown at Fairfield Warde, 4 p.m.

Notre Dame Prep at Norwalk, 4 p.m.

Brookfield at New Canaan, 4:15 p.m.

Wright Tech at Fairfield Ludlowe, 4:15 p.m.

Wilton at New Fairfield, 4:30 p.m.

Harding at Bridgeport Central, 5:30 p.m.

Boys Lacrosse

Ridgefield at Frank Carey (NY), 11 a.m.

Darien at Fairfield Warde, 4 p.m.

Masuk at St. Joseph, 4:30 p.m.

Wilton at Iona Prep (NY), 4:30 p.m.

Weston at Greenwich, 5 p.m.

New Milford at Westhill, 5:30 p.m.

Stamford at Brookfield, 5:30 p.m.

Meriden at Norwalk, 5:45PM

Kellenberg Memorial (NY) at Fairfield Ludlowe, 6 p.m.

Girls Lacrosse

Westhampton Beach (NY) at New Canaan, noon

Westhill at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.

Greenwich at Pleasantville (NY), 4:30 p.m.

Wilton at Rye (NY), 5 p.m.

Boys Volleyball

Brien McMahon at Kolbe Cathedral, 4 p.m.

Wilton at Bunnell, 4:30 p.m.

Greenwich at Newtown, 6 p.m.

Staples at Joel Barlow, 6 p.m.

Boys Tennis

New Canaan at Norwalk, 10 a.m.

Ridgefield at Westhill, 2 p.m.

Brien McMahon at Staples, 4 p.m.

Darien at Wilton, 4 p.m.

Fairfield Ludlowe at Danbury, 4 p.m.

Greenwich at St. Joseph, 4 p.m.

Trumbull at Fairfield Warde, 4 p.m.

Stamford at Bridgeport Central, 5 p.m.

Girls Tennis

Bridgeport Central at Stamford, noon

Norwalk at New Canaan, noon

Westhill at Ridgefield, noon

Danbury at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.

Fairfield Warde at Trumbull, 4 p.m.

St. Joseph at Greenwich, 4 p.m.

Staples at Brien McMahon, 4 p.m.

Wilton at Darien, 4 p.m.

Girls Golf

Staples at Darien, 3 p.m.

Fairfield Ludlowe at Trumbull, 3:15 p.m.

Track and Field

Darien at St. Joseph, 4 p.m.

Fairfield Ludlowe at Staples, 4 p.m.

Fairfield Warde at Wilton, 4 p.m.

Wednesday, April 8

Baseball

Stratford at Darien, 4 p.m.

Wilton at Immaculate, 4 p.m.

Fairfield Ludlowe at Maloney, 4:15 p.m.

Masuk at Stamford, 4:15 p.m.

New Fairfield at New Canaan, 4:30 p.m.

Softball

Immaculate at Staples, 4 p.m.

Westhill at Greenwich, 4 p.m.

Weston at Brien McMahon, 4 p.m.

Danbury at Brookfield, 4:15 p.m.

Darien at Bunnell, 4:15 p.m.

Fairfield Warde at Masuk, 4:15 p.m.

Stamford at Bethel, 4:15 p.m.

Trumbull at Newtown, 4:15 p.m.

Girls Lacrosse

St. Anthony’s (NY) at Darien, 6:30 p.m.

Boys Volleyball

Brien McMahon at Harding, noon

Greenwich at Stamford, 4 p.m.

Joel Barlow at New Canaan, 4 p.m.

Fairfield Warde at Fairfield Ludlowe, 4:30 p.m.

Masuk at Darien, 4:30 p.m.

Bunnell at Bridgeport Central, 4:45 p.m.

Staples at Amity, 5:30 p.m.

Trumbull at Shelton, 6 p.m.

Girls Golf

Staples at Fairfield Ludlowe, 2:45 p.m.

Trumbull at Darien, 3 p.m.

St. Joseph at Amity, 3:15 p.m.

Fairfield Warde at Wilton, 3:30 p.m.

Thursday, April 9

Baseball

Bethel at Brien McMahon, 4 p.m.

Joel Barlow at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.

St. Joseph at Woodland, 4 p.m.

Westhill at Newtown, 4:15 p.m.

New Fairfield at Norwalk, 4:30 p.m.

Softball

Bethel at Norwalk, 4 p.m.

Westhill at Staples, 4 p.m.

Wilton at Danbury, 4 p.m.

Boys Lacrosse

Christian Brothers Academy (NY) at New Canaan, 1:30 p.m.

Wilton at Archbishop Stepinac (NY), 5 p.m.

Horace Greeley (NY) at Staples, 5:30 p.m.

Trumbull at Westhill, 5:30 p.m.

Fairfield Warde at Norwalk, 5:45 p.m.

St. Joseph at Fairfield Ludlowe, 6 p.m.

Darien at Yorktown (NY), 7 p.m.

Girls Lacrosse

Manhasset (NY) at New Canaan, 11 a.m.

Norwalk at Fairfield Warde, 4 p.m.

Ridgefield at Greenwich Academy, 4 p.m.

St. Joseph at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.

Danbury at Brien McMahon, 5 p.m.

Greenwich at Simsbury, 5 p.m.

Amity at Wilton, 6 p.m.

Boys Volleyball

St. Joseph at Bunnell, 4:15 p.m.

Kolbe Cathedral at Norwalk, 4:30 p.m.

Boys Tennis

Darien at Stamford, 4 p.m.

New Canaan at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.

Norwalk at Staples, 4 p.m.

St. Joseph at Ridgefield, 4 p.m.

Trumbull at Brien McMahon, 4 p.m.

Westhill at Danbury, 4 p.m.

Wilton at Greenwich, 4 p.m.

Fairfield Warde at Bridgeport Central, 5 p.m.

Girls Tennis

Danbury at Westhill, 11:00 a.m.

Bridgeport Central at Fairfield Warde, 4 p.m.

Brien McMahon at Trumbull, 4 p.m.

Fairfield Ludlowe at New Canaan, 4 p.m.

Greenwich at Wilton, 4 p.m.

Ridgefield at St. Joseph, 4 p.m.

Stamford at Darien, 4 p.m.

Staples at Norwalk, 4 p.m.

Friday, April 10

Baseball

Bridgeport Central at Stamford, noon

Fairfield Warde at Brookfield, 3:45 p.m.

Staples at Glastonbury, 4 p.m.

Trumbull at Notre Dame-West Haven, 4 p.m.

Danbury at Pomperaug, 4:15 p.m.

New Canaan at Masuk, 4:15 p.m.

Westhill at Immaculate, 4:15 p.m.

Softball

Norwalk at New Canaan, noon

Darien at Fairfield Warde, 4 p.m.

Ridgefield at Brookfield, 4:15 p.m.

Trumbull at Fairfield Ludlowe, 4:15 p.m.

Stamford at Staples, 4:30 p.m.

Girls Lacrosse

Staples at Daniel Hand, 6 p.m.

Boys Volleyball

Fairfield Ludlowe at St. Joseph, 4 p.m.

Greenwich at New Canaan, 4:15PM

Trumbull at New Britain, 5 p.m.

Wilton at Masuk, 5 p.m.

Joel Barlow at Ridgefield, 5:30 p.m.

Norwalk at Brookfield, 5:30 p.m.

Darien at Farmington, 6 p.m.

Saturday, April 11

Baseball

Weston at Wilton, 11 a.m.

Bethel at Danbury, noon

Greenwich at Fairfield Ludlowe, noon

Norwalk at Brien McMahon, noon

Staples at Fairfield Warde, noon

Ridgefield at Guilford, 3 p.m.

Softball

Wilton at Lyman Hall, 10:30 a.m.

New Fairfield at Greenwich, 11 a.m.

Ridgefield at St. Joseph, 11:30 a.m.

Brien McMahon at Torrington, noon

New Canaan at New Milford, 1 p.m.

Notre Dame Prep at Danbury, 2 p.m.

Boys Lacrosse

Greenwich at Mamaroneck (NY), TBA

Shawnee at Ridgefield, 11 a.m.

St. Joseph at Iona Prep (NY), 11 a.m.

Stamford at Shelton, 11 a.m.

Glastonbury at Wilton, 11:30 a.m.

Fairfield Ludlowe at Trumbull, noon

Fairfield Warde at Bethel, noon

Granby Memorial at Brien McMahon, noon

Staples at St. Anthony’s (NY), noon

New Canaan at Rumson-Fair Haven (NJ), 1 p.m.

Manhasset (NY) at Darien, 4 p.m.

Girls Lacrosse

Brien McMahon at St. Joseph, 10 a.m.

Trumbull at Fairfield Ludlowe, 10 a.m.

Bethel at Stamford, 10:30 a.m.

Rye High School at Darien, 11 a.m.

Sheehan at Fairfield Warde, 11 a.m.

Ridgefield at Amity, noon

Danbury at Westhill, 12:30 p.m.

Norwalk at Pomperaug, 1 p.m.

Boys Volleyball

Harding at Brien McMahon, 10 a.m.

Darien at Cheshire, 11 a.m.

Stamford at Newtown, 11 a.m.

