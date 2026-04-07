FCIAC Scoreboard and Schedule for April 6-11

Monday, April 6
Baseball
Stamford 11, Weston 6
Danbury at Immaculate, 4 p.m.
Fairfield Warde 3, Norwalk 1
Bethel 9, St. Joseph 1
Greenwich 10, Joel Barlow 1
Ryan Johnson 4.1 IP, no hits allowed; Luke Langhorne 4-for-4.
Wilton 13, Bunnell 5
New Fairfield 6, Darien 2
Masuk 4, Trumbull 0
Kolbe 22, Bridgeport Central 0
Softball
St. Joseph 5, St. Anthony’s (NY) 4
Trumbull 12, Bethel 0 (5 innings)
Trumbull 002 91 – 12 15 1
Bethel 000 00 – 0 1 1
T: Harper Delaney W (1-0) and Julia Terry.
B: Cameryn Burns L, Abby Moore 4th and Giselle Parisi.
T: Terry, Brianna Potok and Kylie Lucia had 3 hits each; Harper Delaney had 10 strikeouts.
Stamford at Bunnell, 4:15 p.m.
Westhill 12, Joel Barlow 0 (6 innings)
Girls Lacrosse
East Catholic at Brien McMahon, 3 p.m.
Boys Volleyball
Stamford 3, Joel Barlow 1
Masuk 3, St. Joseph 1
Newtown 3, Danbury 1
Ridgefield 3, Brookfield 0
Fairfield Warde 3, Kolbe Cathedral 1
Boys Tennis
Ridgefield 7, Bridgeport Central 0
Singles: Nathanael Campos (R) def.Howayne Gayle 6-0, 6-0; Patrick Krasucki (R) def. Edwin Menendez 6-0, 6-0; Matt Drake (R) def. Fernando Marin 6-0, 6-1; Will Knispel (R) def. Ezequiel Lopez 6-0, 6-0; Doubles: Matt Prichard/Steven Coury (R) def. Maxbey Chanla/Gael Quintero 6-0, 6-0; Myles Parrish/Ryan Tuberfield (R) def. Klein Pasteur/Brandon Zecua 6-0, 6-0; John Shrivell/Jacob Kalafus (R) def. Maxwell Setal/Mark Vargas 6-0, 6-0.
Danbury at Trumbull, 4 p.m.
Fairfield Warde at St. Joseph, 4 p.m.
Greenwich at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.
Wilton 6, Norwalk 1
Singles: Preet Dave (N) def. Leo Capener 6-4, 6-4; Pranay Jalan (W) def. Andre Orasanu 6-1, 6-1; Oscar Wayland (W) def. Omar Bestiane 6-1, 6-0; Josh Tang (W) def. Hisham Vahora 6-0, 6-0; Doubles: Hans Greene/Grayson Meyer (W) def. Brennan Figuereo/Bryan Avalos 6-0, 6-0.
Stamford 5, Brien McMahon 2
Singles: David Kaplan (S) def. Aidan Miller 6-2, 6-0; Aryeh Pollack (S) def. Loic Henderson 6-3, 6-1; Aidan Larson (S) def. Teddy Cowners 6-2, 6-4; Will Amerio (S) def. Kabir Rokkam 6-1, 6-0; Doubles: Anny Mondra/Ben Homewood (BM) def. Colin Doughny/Gabe Lesser 7-5, 6-4; Zach Neer/Matthew Little (BM) def. Eshwar Karthik/Gavin Margerum 7-5, 6-4; Abhay Jain/Sebastian Perez (S) def. Saad Lebowski/Joshua Elriachi 7-5, 6-2.
New Canaan 6, Staples 1
Westhill at Darien, 4 p.m.
Girls Tennis
Ridgefield 7, Bridgeport Central 0
Singles: Liliana Estrade (R) def. Emma Adrovic 6-0, 6-1; Siri Soboeinski (R) def. Emily Chiroy 6-1, 7-5; Adele Nixoa (R) def. Julia Andrade 6-1, 6-0; Caitlin Hill (R) def. Sydney Woods 6-0, 6-0; Doubles: Rilynn Mchoacy/Marasui Kanumuri (R) def. Haily Tineo/Coney Jiang 7-5, 6-1; Veda Rosenzueig/Nisha Sankaran (R) def. Heidi Setiadi/Linh Ngo 6-0, 6-2; Ella Devere/Scarlett Giannettino (R) def. Katherine Kounnavong/Aylin Rojas 6-2, 6-4.
Stamford 4, Brien McMahon 3
Singles: Daniela Hernandez (S) def. Paula Rosales 6-0, 6-0; Yasmin Gutierrez (BM) def. Camila Aguilar 3-6, 6-4, 6-1; Amelia Battikha (S) def. Devi Pangea 1-6, 6-2, 6-3; Mira Paul (S) def. Priya Pate 6-1 6-0; Doubles: Reya Kotha/Leyla Dinc (S) def. Caitlyn Jacobsen/Jackie Abella 6-4, 6-0; Claire George/Samantha Abela (BM) def. Isha Kotha/Daphne Dimitroglou 6-2, 6-2; Kate Kolman/Waria Chowdhury (BM) def. Emma Polletta/Lucy Lotstein 6-4, 7-6.
Darien 7, Westhill 0
Singles: Scarlett O’Malley (D) def. Nathalie Gueguen 6-3, 6-0; Emma Nichols (D) def. Audrey Li 6-1, 6-0; Andrea Copper (D) def. Ziomara Galvan 6-0, 6-2; Giovanna Pistone (D) def. Sierra Champ 6-0, 6-0; Doubles: Sara Droogan/Sydney Johnson (D) def. Natalia Giben/Joud Karaka 6-0, 6-0; Luli Escajadillo/Hannah Perkins (D) def. Sylvie Rosenberg/Vivian Michalske 6-0, 6-0; Winnie Bluestein/Ava Mohr (D) def. Gargy Bagme/Maddie Champ 8-2.
Greenwich 6, Fairfield Ludlowe 1
Singles: Shining Sun (G) def. Mairead Kelly 6-2, 7-5; Caitlin Mahoney (G) def. Elle Seaver 6-1, 6-0; Avery Li (G) def. Phoebe Fischbach 6-1, 7-6; Chloe Culver (G) def. Simone Tipert 6-0, 6-0; Doubles: Maddy Wilber/Sophia Guerrero (G) def. Paige Seaver/Ellery Walker 6-2, 6-2; Lizzie Meyers/Blakely LaGreca (FL) def. Bella Barban/Olivia Popp 6-3, 1-6, 6-3; Clara Sibley/Priya Gupta (G) def. Katherine Mitchell/Sara Seward 6-3, 7-5.
Staples 4, New Canaan 3
Singles: Leah Zhang (NC) def. Olivia Lazar 6-0, 6-1; Amelia Berkowitz (S) def. Chloe Hoegsteadt 6-1, 6-3; Adrianna Gavriloiu (S) def. Sasha Belov 6-2, 6-0; Kat Siegner (S) def. Aarna Gupta 6-2, 6-1; Doubles: Camryn Lee/Bella Caiaba (NC) def. Isa Alfageme/Rachel Guzman 6-0, 6-1; Sophie Adamayk/Lucy Benan (NC) def. Aanya Gandhi/Azita Vazhayil ‘6-2, 6-3; Dylan Lehrer/Emme Steinberg (S) def. Sofia Gianmarco/Olivia Vellante 6-3, 6-4.
St. Joseph at Fairfield Warde, 4 p.m.
Danbury 4, Trumbull 3
Singles: Sydney Radachowsky (D) def. Ria Beri 6-0, 6-0; Emilia Schwartz (D) def. Naima Estime 7-5, 6-2; Stephany Reyes (D) def. Charlotte Nguyen 6-4, 6-3; Aitana Perez (D) def. Ladhanya Balamurugan 6-3, 6-2; Doubles: Erin Martini and Gemma Tomei (T) def. Jeannine Hannon and Gabby Judnarine 3-6, 6-2, 6-3; Nora Lehman and Sara Antihi (T) def. Kayle Schweitzer and Gabby Zhunio 7-5, 1-6, 6-2; Chloe Thompson and Amelia Dueck (T) def. Sheila Andrade and Rosy Siguenza 6-1, 6-3.
Wilton 7, Norwalk 0
Singles: Ava Herbstreith (W) def. Andrea Charles 6-0, 6-0; Mohini Rathore (W) def. Rachel Meek 6-0, 6-0; Shia Borelli (W) def. Camille Miller 6-0, 6-0; Adali Balackis (W) def. Madisan Onitz 6-0, 6-0; Doubles: Gabby Torres/Caroline O’Grady (W) def. Muha Elbahr/Sofia Mejia 6-2, 6-4; Grace Johnson/Mia Decore (W) def. Makaula Willams/Lauren Vogt 6-3, 6-0; Ellery Worst/Charlotte Ahearn (W) def. Christina Vhecky/Brianna Gonzalez 6-1, 6-0
Girls Golf
Darien 188, Wilton 198
Trumbull 188, Amity 194
Tuesday, April 7
Baseball
Bridgeport Central at Harding, 4 p.m.
Greenwich at Staples, 4 p.m.
New Milford at Brien McMahon, 4 p.m.
Newtown at Ridgefield, 4:30 p.m.
Softball
Greenwich at Brien McMahon, 1 p.m.
Newtown at Fairfield Warde, 4 p.m.
Notre Dame Prep at Norwalk, 4 p.m.
Brookfield at New Canaan, 4:15 p.m.
Wright Tech at Fairfield Ludlowe, 4:15 p.m.
Wilton at New Fairfield, 4:30 p.m.
Harding at Bridgeport Central, 5:30 p.m.
Boys Lacrosse
Ridgefield at Frank Carey (NY), 11 a.m.
Darien at Fairfield Warde, 4 p.m.
Masuk at St. Joseph, 4:30 p.m.
Wilton at Iona Prep (NY), 4:30 p.m.
Weston at Greenwich, 5 p.m.
New Milford at Westhill, 5:30 p.m.
Stamford at Brookfield, 5:30 p.m.
Meriden at Norwalk, 5:45PM
Kellenberg Memorial (NY) at Fairfield Ludlowe, 6 p.m.
Girls Lacrosse
Westhampton Beach (NY) at New Canaan, noon
Westhill at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.
Greenwich at Pleasantville (NY), 4:30 p.m.
Wilton at Rye (NY), 5 p.m.
Boys Volleyball
Brien McMahon at Kolbe Cathedral, 4 p.m.
Wilton at Bunnell, 4:30 p.m.
Greenwich at Newtown, 6 p.m.
Staples at Joel Barlow, 6 p.m.
Boys Tennis
New Canaan at Norwalk, 10 a.m.
Ridgefield at Westhill, 2 p.m.
Brien McMahon at Staples, 4 p.m.
Darien at Wilton, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at Danbury, 4 p.m.
Greenwich at St. Joseph, 4 p.m.
Trumbull at Fairfield Warde, 4 p.m.
Stamford at Bridgeport Central, 5 p.m.
Girls Tennis
Bridgeport Central at Stamford, noon
Norwalk at New Canaan, noon
Westhill at Ridgefield, noon
Danbury at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.
Fairfield Warde at Trumbull, 4 p.m.
St. Joseph at Greenwich, 4 p.m.
Staples at Brien McMahon, 4 p.m.
Wilton at Darien, 4 p.m.
Girls Golf
Staples at Darien, 3 p.m.
Fairfield Ludlowe at Trumbull, 3:15 p.m.
Track and Field
Darien at St. Joseph, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at Staples, 4 p.m.
Fairfield Warde at Wilton, 4 p.m.
Wednesday, April 8
Baseball
Stratford at Darien, 4 p.m.
Wilton at Immaculate, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at Maloney, 4:15 p.m.
Masuk at Stamford, 4:15 p.m.
New Fairfield at New Canaan, 4:30 p.m.
Softball
Immaculate at Staples, 4 p.m.
Westhill at Greenwich, 4 p.m.
Weston at Brien McMahon, 4 p.m.
Danbury at Brookfield, 4:15 p.m.
Darien at Bunnell, 4:15 p.m.
Fairfield Warde at Masuk, 4:15 p.m.
Stamford at Bethel, 4:15 p.m.
Trumbull at Newtown, 4:15 p.m.
Girls Lacrosse
St. Anthony’s (NY) at Darien, 6:30 p.m.
Boys Volleyball
Brien McMahon at Harding, noon
Greenwich at Stamford, 4 p.m.
Joel Barlow at New Canaan, 4 p.m.
Fairfield Warde at Fairfield Ludlowe, 4:30 p.m.
Masuk at Darien, 4:30 p.m.
Bunnell at Bridgeport Central, 4:45 p.m.
Staples at Amity, 5:30 p.m.
Trumbull at Shelton, 6 p.m.
Girls Golf
Staples at Fairfield Ludlowe, 2:45 p.m.
Trumbull at Darien, 3 p.m.
St. Joseph at Amity, 3:15 p.m.
Fairfield Warde at Wilton, 3:30 p.m.
Thursday, April 9
Baseball
Bethel at Brien McMahon, 4 p.m.
Joel Barlow at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.
St. Joseph at Woodland, 4 p.m.
Westhill at Newtown, 4:15 p.m.
New Fairfield at Norwalk, 4:30 p.m.
Softball
Bethel at Norwalk, 4 p.m.
Westhill at Staples, 4 p.m.
Wilton at Danbury, 4 p.m.
Boys Lacrosse
Christian Brothers Academy (NY) at New Canaan, 1:30 p.m.
Wilton at Archbishop Stepinac (NY), 5 p.m.
Horace Greeley (NY) at Staples, 5:30 p.m.
Trumbull at Westhill, 5:30 p.m.
Fairfield Warde at Norwalk, 5:45 p.m.
St. Joseph at Fairfield Ludlowe, 6 p.m.
Darien at Yorktown (NY), 7 p.m.
Girls Lacrosse
Manhasset (NY) at New Canaan, 11 a.m.
Norwalk at Fairfield Warde, 4 p.m.
Ridgefield at Greenwich Academy, 4 p.m.
St. Joseph at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.
Danbury at Brien McMahon, 5 p.m.
Greenwich at Simsbury, 5 p.m.
Amity at Wilton, 6 p.m.
Boys Volleyball
St. Joseph at Bunnell, 4:15 p.m.
Kolbe Cathedral at Norwalk, 4:30 p.m.
Boys Tennis
Darien at Stamford, 4 p.m.
New Canaan at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.
Norwalk at Staples, 4 p.m.
St. Joseph at Ridgefield, 4 p.m.
Trumbull at Brien McMahon, 4 p.m.
Westhill at Danbury, 4 p.m.
Wilton at Greenwich, 4 p.m.
Fairfield Warde at Bridgeport Central, 5 p.m.
Girls Tennis
Danbury at Westhill, 11:00 a.m.
Bridgeport Central at Fairfield Warde, 4 p.m.
Brien McMahon at Trumbull, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at New Canaan, 4 p.m.
Greenwich at Wilton, 4 p.m.
Ridgefield at St. Joseph, 4 p.m.
Stamford at Darien, 4 p.m.
Staples at Norwalk, 4 p.m.
Friday, April 10
Baseball
Bridgeport Central at Stamford, noon
Fairfield Warde at Brookfield, 3:45 p.m.
Staples at Glastonbury, 4 p.m.
Trumbull at Notre Dame-West Haven, 4 p.m.
Danbury at Pomperaug, 4:15 p.m.
New Canaan at Masuk, 4:15 p.m.
Westhill at Immaculate, 4:15 p.m.
Softball
Norwalk at New Canaan, noon
Darien at Fairfield Warde, 4 p.m.
Ridgefield at Brookfield, 4:15 p.m.
Trumbull at Fairfield Ludlowe, 4:15 p.m.
Stamford at Staples, 4:30 p.m.
Girls Lacrosse
Staples at Daniel Hand, 6 p.m.
Boys Volleyball
Fairfield Ludlowe at St. Joseph, 4 p.m.
Greenwich at New Canaan, 4:15PM
Trumbull at New Britain, 5 p.m.
Wilton at Masuk, 5 p.m.
Joel Barlow at Ridgefield, 5:30 p.m.
Norwalk at Brookfield, 5:30 p.m.
Darien at Farmington, 6 p.m.
Saturday, April 11
Baseball
Weston at Wilton, 11 a.m.
Bethel at Danbury, noon
Greenwich at Fairfield Ludlowe, noon
Norwalk at Brien McMahon, noon
Staples at Fairfield Warde, noon
Ridgefield at Guilford, 3 p.m.
Softball
Wilton at Lyman Hall, 10:30 a.m.
New Fairfield at Greenwich, 11 a.m.
Ridgefield at St. Joseph, 11:30 a.m.
Brien McMahon at Torrington, noon
New Canaan at New Milford, 1 p.m.
Notre Dame Prep at Danbury, 2 p.m.
Boys Lacrosse
Greenwich at Mamaroneck (NY), TBA
Shawnee at Ridgefield, 11 a.m.
St. Joseph at Iona Prep (NY), 11 a.m.
Stamford at Shelton, 11 a.m.
Glastonbury at Wilton, 11:30 a.m.
Fairfield Ludlowe at Trumbull, noon
Fairfield Warde at Bethel, noon
Granby Memorial at Brien McMahon, noon
Staples at St. Anthony’s (NY), noon
New Canaan at Rumson-Fair Haven (NJ), 1 p.m.
Manhasset (NY) at Darien, 4 p.m.
Girls Lacrosse
Brien McMahon at St. Joseph, 10 a.m.
Trumbull at Fairfield Ludlowe, 10 a.m.
Bethel at Stamford, 10:30 a.m.
Rye High School at Darien, 11 a.m.
Sheehan at Fairfield Warde, 11 a.m.
Ridgefield at Amity, noon
Danbury at Westhill, 12:30 p.m.
Norwalk at Pomperaug, 1 p.m.
Boys Volleyball
Harding at Brien McMahon, 10 a.m.
Darien at Cheshire, 11 a.m.
Stamford at Newtown, 11 a.m.