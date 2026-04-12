FCIAC Tennis Schedule and Scoreboard for April 13-16

Monday, April 13
Boys Tennis
Bridgeport Central at Greenwich, 4 p.m.
Danbury at Brien McMahon, 4 p.m.
Darien at St. Joseph, 4 p.m.
Fairfield Warde at New Canaan, 4 p.m.
Norwalk at Ridgefield, 4 p.m.
Staples at Stamford, 4 p.m.
Westhill at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.
Wilton at Trumbull, 4 p.m.
Girls Tennis
Brien McMahon at Danbury, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at Westhill, 4 p.m.
New Canaan at Fairfield Warde, 4 p.m.
Ridgefield at Norwalk, 4 p.m.
St. Joseph at Darien, 4 p.m.
Stamford at Staples, 4 p.m.
Trumbull at Wilton, 4 p.m.
Greenwich at Bridgeport Central, 5 p.m.
Tuesday, April 14
Boys Tennis
Bridgeport Central at Trumbull, 4 p.m.
Brien McMahon at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.
Danbury at Wilton, 4 p.m.
Greenwich at New Canaan, 4 p.m.
St. Joseph at Norwalk, 4 p.m.
Stamford at Ridgefield, 4 p.m.
Staples at Darien, 4 p.m.
Westhill at Fairfield Warde, 4 p.m.
Girls Tennis
Darien at Staples, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at Brien McMahon, 4 p.m.
Fairfield Warde at Westhill, 4 p.m.
New Canaan at Greenwich, 4 p.m.
Norwalk at St. Joseph, 4 p.m.
Ridgefield at Stamford, 4 p.m.
Wilton at Danbury, 4 p.m.
Trumbull at Bridgeport Central, 5 p.m.
Wednesday, April 15
Boys Tennis
Trumbull at Darien, 10 a.m.
Girls Tennis
Darien at Trumbull, 4 p.m.
Thursday, April 16
Boys Tennis
Brien McMahon at Westhill, 4 p.m.
Fairfield Ludlowe at Norwalk, 4 p.m.
Greenwich at Staples, 4 p.m.
New Canaan at Wilton, 4 p.m.
Ridgefield at Fairfield Warde, 4 p.m.
Stamford at Danbury, 4:30 p.m.
St. Joseph at Bridgeport Central, 5 p.m.
Girls Tennis
Bridgeport Central at St. Joseph, 4 p.m.
Danbury at Stamford, 4 p.m.
Fairfield Warde at Ridgefield, 4 p.m.
Norwalk at Fairfield Ludlowe, 4 p.m.
Staples at Greenwich, 4 p.m.
Westhill at Brien McMahon, 4 p.m.
Wilton at New Canaan, 4:15 p.m.